Miles de familias en los barrios de Neuquén tienen agua por camiones aguateros

El Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Gustavo Pereyra, señaló la urgencia de solucionar en forma definitiva los problemas de la falta de agua potable por red en las urbanizaciones irregulares y las regularizadas que tiene la ciudad, como parte del informe anual que desplegó el viernes en el Concejo Deliberante.

El flamante defensor asumió en noviembre, tras ser electo en reemplazo del fallecido Jorge Rey. Trazó un detallado panorama sobre el trabajo de la defensoría desde 2023 y 2024 y la historia del organismo, a lo que agregó la impronta «proactiva» que le imprimirá hasta el cierre de su gestión.

Destacó que se reunió con el ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, para que se ponga en marcha con urgencia una mesa de trabajo donde Recursos Hídricos, el EPAS, el IPVU y el municipio aborden «de manera definitiva» la falta de suministro regular de agua en los asentamientos urbanos.

Algunos incluso son barrios que están ubicados en medio de sectores con todos los servicios, como el distrito 3, distrito 6 y 7 donde se entregaron terrenos hasta con cordón cuneta, sin embargo, las barriadas como 2 de Mayo, 7 de Mayo, Espartanos o Mapu Neu, no reciben agua por la red.

En Colonia Nueva Esperanza, por ejemplo, un sector barrial que ya cumplió 30 años, hay sectores sin agua pese a la inauguración en 2022 de un bombeo y cisterna para el suministro de red.

Obligada por amparos judiciales, la municipalidad les lleva en camiones agua hasta los domicilios que se almacenan en los tanques de los patios. «Vamos a hacer un seguimiento para que no quede solamente en manos de la justicia, queremos resolver con parte del Ejecutivo provincial y municipal», los serios problemas de abastecimiento, señaló Pereyra.

El camión de agua de la municipalidad va todos los días a Mapu Neu, que creció en los faldeos de los cañadones de la meseta, a continuación de «Espartanos», «2 de mayo» y «7 de mayo» (foto Matías Subat)

Agregó que en Nueva Esperanza, no está resuelto el problema de la faltante de agua, la que se usa para el riego de las parcelas donde hay un desarrollo agrícola, como el agua para beber, cocinar y tomar mate. «La defensoría interviene con diferentes recursos desde 2007, sin que la situación esté resuelta. Es preocupante, hablamos con el ministro Etcheverry de que necesitamos soluciones definitivas, porque no podemos distintos organismos del Estado estar atendiendo situaciones coyunturales» sin arribar a una solución en la prestación, dijo Pereyra.

Es más prioritaria el agua que el asfalto

La concejala de Comunidad, Laura Pérez, cuestionó la atención presupuestaria que se destina para la pavimentación de la ciudad en desmedro de los fondos que se dedican a regularizar la dotación de agua potable en sectores, por ejemplo, como los de Colonia Nueva Esperanza.

Destacó que el barrio creció con diferentes sectores que hoy tienen denominación San Antonio 1 y 2, Trébol 1 y 2, sector Mirador, sector Unión, Choconcito o El Jarillal que «un día tiene agua y otro día no«, resumió Pérez.

La complejidad se extiende a que en algunos sectores, el asentamiento está sobre terrenos del IPVU, otros sobre lotes municipales y otros provinciales; con el agregado de que, hacia uno de los sectores de crecimiento de la Colonia Nueva Esperanza, hay partes que pertenecen a Centenario.



Hay una mediación del MPF en marcha hace más de un año en el sector y se reeditó con acuerdos en agosto pasado, pero en la audiencia de mediación del 5 de noviembre (para regularizar el envío de agua con los camiones), por ejemplo, en la reunión en fiscalía solo se presentaron los vecinos, confió Laura Pérez.

«Con el acueducto Mari Menuco, llevan un 70% del agua a Neuquén capital, en la zona el Choconcito, donde se hacen las tareas de limpieza del ducto y ese agua se va para riego en Colonia Nueva Esperanza, que como la potable no alcanza, tiene otros usos, menos el bebible», ejemplificó.



Cuestionó que se producen incendios y no hay «ni tierra» para apagarlos, porque ni siquiera se cuenta con provisión estable para beber porque «Centenario no tiene presupuesto ni infraestructura para llevar los camiones con regularidad allá arriba, Neuquén (el municipio) no quiere abarcar más de lo que ya tiene para los lugares sin red, Recursos Hídricos dice que las tierras son de uso urbano y el IPVU plantea que no es de su incumbencia porque el uso del agua es agrícola: en síntesis, es zona de afincamiento poblacional, hay mucha población y muchos que no tienen agua potable«, con el agregado de que a las redes existentes, se le adosan conexiones clandestinas, enumeró Pérez.

Finalmente insistió en que, mientras se presupuestaron en la ciudad 150 mil millones de pesos para asfalto, solo 3.450 millones de pesos se previeron para agua con camiones, mientras que en el presupuesto provincial, la mitad de los fondos para la ampliación del canal Mari Menuco, son para el proyecto ejecutivo.