La empresa de Urcera seguirá a cargo de los vuelos sanitarios de Río Negro

La empresa Elair SA, propiedad de la familia Urcera, seguirá a cargo de los vuelos sanitarios contratados por el Ministerio de Salud de Río Negro.

Ante la demorada llegada del avión comprado por la Gobernación, la cartera sanitaria renovará el contrato firmado el año pasado con esa compañía, según confirmó esta semana a RÍO NEGRO el ministro Fabián Zgaib.

El acuerdo que está por concluir tenía una extensión de seis meses, con un costo para el Estado provincial fijado en 35 millones de pesos.

La renovación automática estaba prevista en uno de los artículos de ese convenio, aunque en esta oportunidad todavía no está claro cuánto deberá desembolsar el Ministerio de Salud para los traslados de pacientes durante el segundo semestre de este año.

Zgaib dijo a este diario que estaba tomada la decisión de mantener al proveedor, pero que desconocía el monto de la cotización del servicio para esta nueva etapa.

Los 35 millones garantizados para los primeros seis meses del año surgieron de la Licitación 26/2021 realizada por Salud, en la que Elair SA presentó mejores ofertas que las firmas Baires Fly SA y MD Fly SA.

El ministerio requirió propuestas para dos servicios específicos: uno por vuelos surgidos de derivaciones urgentes y otro por traslados requeridos por derivaciones programadas.

El presupuesto oficial fue de $ 45.649.696,63, pero la empresa que tiene como presidente y vice son Claudio y José Manuel Urcera cotizó todo en $ 35.110.000.

De esa manera, se impuso a MD Fly SA, que propuso $ 42.420.000 y a Baires Fly, que ofertó $ 28.623.000 sólo para los vuelos urgentes.

La continuidad de Elair SA será necesaria a partir de la tardía llegada del Cessna Citation V Ultra que compró el gobierno provincial hace casi cinco meses.

La Resolución 1041 de la Secretaría General de la Gobernación, que aprobó la adquisición por un monto global de 4,2 millones de dólares, fue firmada el 1 de febrero.

Sin embargo, el avión continuaba esta semana en los Estados Unidos, donde registró un vuelo de apenas 32 minutos el 18 de mayo, para permanecer nuevamente inmóvil desde entonces en un hangar de Georgetown, Texas.

RÍO NEGRO consultó al ministro Zgaib sobre la llegada de esa aeronave a la provincia, pero dijo desconocer fechas posibles.

Lo que sí confirmó es que personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (Siarme) ya está armando las capacitaciones correspondientes, para utilizarla en traslados de pacientes ni bien esté operativa en la provincia.

Incómodas preguntas desde la Fiscalía de Investigaciones

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas avanzó con una batería de acciones para determinar si hubo irregularidades en el proceso de compra de un avión para la Gobernación de Río Negro.

En primer lugar, el organismo de control reclamó un informe detallado a la Dirección de Aeronáutica de la provincia, para que explique cómo hizo para estimar el presupuesto oficial de la aeronave y todos los componentes a comprar.

Por otra parte, se dispuso un cruce de información luego de solicitar a 20 empresas nacionales y extranjeras del rubro que informen si tienen antecedentes en la venta de aviones sanitarios, de carga y/o de transporte de pasajeros, además de los kits y equipamientos sanitarios para aeronaves como los buscados por el gobierno provincial.

Esas compañías son las que aparecen como invitadas a presentar ofertas en las dos licitaciones que llevó a cabo la Secretaría General de la Gobernación desde el año pasado.

En tercer lugar, la Fiscalía de Investigaciones pidió a la Subsecretaría de Compras y Suministros y a la Dirección de Aeronáutica que informen el mecanismo utilizado para seleccionar a esas firmas y los antecedentes que tenían sobre ellas para invitarlas a presentar propuestas.

Desde el organismo a cargo de Fabián Gatti se informó a RÍO NEGRO que todos esos requerimientos fueron cursados el 14 de junio pasado, por lo tanto todavía está vigente el plazo para recibir las respuestas.

En ese sentido, se detalló que la Subsecretaría de Suministros y Compras se presentaron el miércoles pasado, para tomar vista y obtener copias del expediente por el cual tramitó la Licitación Pública, para poder contestar.

Otras acciones que emprendió la FIA tuvieron como destino a Río Negro Fiduciaria SA, que el 11 de mayo pasado contestó un oficio detallando los pagos realizados y los pendientes para comprar el Cessna Citation V Ultra.

En ese escrito se indicó que el 1 de abril se transfirieron $ 187.784.499,24 (US$ 1.687495,50 al cambio oficial de ese día) al proveedor Gantt Aviation Inc, quedando por abonar una suma de US$ 2.547.494,50.

Cabe recordar que además de la FIA, el Tribunal de Cuentas también abrió un expediente para revisar el proceso de compra del avión.

La pesquisa llega hasta la Embajada de EE.UU.

Otro de los oficios envíados el 14 de junio por la Fiscalía de Investigaciones tuvo como destino la Embajada de los Estados Unidos en Argentina.

En el escrito se requirió informar si Gantt Aviation Inc o Nell Joy Ind Latinoamericana SA son propietarias del Cessna N115GS y en caso de haber existido transferencias, que se detalle quiénes intervinieron y cuáles fueron los valores declarados por cada operación.

El Cessna Citation V Ultra permanece en los Estados Unidos.

Levantaron la clausura del aeródromo de Choele Choel

Cuando llegue y esté operativo, el avión comprado por la Gobernación de Río Negro podrá usar el aeródromo de Choele Choel para sus traslados.

El complejo del Valle Medio volvió a ser habilitado días atrás, después de la clausura dispuesta a fines de mayo por la Administración Nacional de Aviación Civil.

Los responsables de ese organismo en la región advirtieron el funcionamiento de una cantera de áridos muy cerca de la pista, definiendo la prohibición de las operaciones como medida preventiva.

A partir de esa situación, la autoridad nacional pidió que se realice una nueva señalización de la pista, que tiene unos 2.000 metros de largo.

Siguiendo esa línea, la cabecera se desplazó unos 430 metros, distancia necesaria para que la presencia de una cantera no signifique un obstáculo para la operación aérea.

Un inspector del organismo nacional visitó la semana pasada el aeródromo, verificó la situación general y la modificación de la cabecera, y posteriormente informó que estaba aprobada la habilitación del predio.

Desde ANAC también se comunicaron con las autoridades del Aeroclub de Choele Choel, valorando el aporte de esta institución, que incluso puso a disposición su avión en medio de la clausura, para realizar un operativo de rescate a otra aeronave que tuvo un desperfecto mientras volaba sobre el Valle Medio.

La decisión del organismo también permitirá continuar con el plan de capacitaciones, que la entidad local prevé en conjunto con el Aeroclub de Roca.