La estrategia del oficialismo para la reelección de Javier Milei: eliminar las PASO y un programa para pagar la deuda

El presidente Javier Milei ya empieza a pensar en la reelección y ve dos puntos claves. Uno es materializar el programa financiero para asegurar el pago de la deuda hasta fines de 2027. El otro es conseguir los apoyos necesarios en el Congreso para lograr la reforma electoral, que entre sus puntos tiene la eliminación de las PASO.

En el ámbito legislativo, otros temas impulsados desde el oficialismo son los proyectos de propiedad privada, Ley Hojarasca y aprobar unos treinta pliego judiciales.

Dos puntos claves para Javier Milei en su objetivo de reelección

La salida de Manuel Adorni y la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete abrió un nuevo momento en el Gobierno. Busca aferrarse también a la imagen de los trece gobernadores que estuvieron presentes en ese momento en Casa Rosada.

También se espera que la unidad de Nación con las provincias se muestra firme en el acto por el Día de la Independencia en Tucumán, al menos con una foto con algunos mandatarios provinciales presentes, mencionó Infobae.

Esto no significará renunciar al objetivo de seguir adelante con el plan de reformas, “En la etapa que viene, los colores no definen. Lo que va a definir el futuro es si volvemos para atrás o seguimos para adelante”, resumió Santilli, consignado por el medio de Buenos Aires.

De cara a las aspiraciones de una reelección de Milei, para La Libertad Avanza eliminar las PASO será un pilar clave. Entre otros puntos porque le quita un bastión al peronismo para reorganizar su interna, en donde Axel Kicillof aspirar a conformar un proyecto propio y por otro lado con Máximo Kirchner intentando consolidar un liderazgo.

Pero para quitar las elecciones intermedias requiere negociaciones ya que hay espacios como el PRO y el radicalismo que se han expresado a favor de las PASO. En este punto, Santilli y el diálogo con los gobernadores será parte de la estrategia que seguirá el oficialismo para construir los acuerdos y lograr los votos necesarios en el Congreso.

Se recuperó la imagen positiva de Javier Milei

Con Noticias Argentinas

La imagen positiva de Javier Milei registró una recuperación en los últimos dos meses al trepar del 36% al 40%, en contraposición con una marcada caída de los principales referentes del kirchnerismo, según reveló la última encuesta de la consultora Atlas Intel y Bloomberg.

El estudio privado, que es seguido de cerca por los inversores de Wall Street, señala que en el mismo período el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sufrió un fuerte deterioro en su consideración pública, cayendo del 46% al 38%, una tendencia decreciente que también alcanza a la ex mandataria Cristina Kirchner.

Este repunte en los niveles de aprobación del jefe de Estado coincide con el Índice de Confianza del Consumidor que elabora Poliarquía junto a la Universidad Di Tella, el cual interrumpió la tendencia negativa y experimentó en junio una mejora del 6,4%, consolidando su segundo incremento mensual consecutivo y la mayor suba desde noviembre pasado.

De acuerdo con analistas del mercado, el cambio de tendencia en el humor social responde de manera directa a factores económicos vinculados al bolsillo de los ciudadanos. Luego de meses complejos que impactaron en la gestión, las proyecciones de las consultoras privadas coinciden en que la inflación de junio habría quebrado el piso del 2%, encadenando su tercera baja consecutiva.

En paralelo, los salarios comenzaron a mostrar signos de recomposición en términos reales, acompañados por un incremento del 1% mensual en el «ingreso disponible» de las familias durante mayo, según las mediciones de la consultora Empiria.