Se recuperó la imagen de Javier Milei gracias a la economía: marcada caída de aprobación de la oposición

La imagen positiva del presidente Javier Milei registró una clara recuperación durante los últimos dos meses, período en el cual trepó del 36% al 40%. Esta suba del mandatario contrasta fuertemente con una marcada caída en la consideración pública de los principales referentes del kirchnerismo, según reveló una reciente encuesta elaborada por la consultora Atlas Intel en conjunto con la agencia Bloomberg.

De acuerdo con el estudio privado —un relevamiento seguido de cerca por los inversores de Wall Street—, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sufrió un fuerte deterioro en su imagen, cayendo del 46% al 38%.

El informe -difundido por la Agencia Noticias Argentinas (NA). detalla que esta tendencia decreciente en los niveles de aprobación también alcanzó a la exmandataria Cristina Kirchner.

El impacto del bolsillo favorece a Javier Milei

Este repunte en el respaldo a la figura del jefe de Estado coincide con los últimos datos arrojados por el Índice de Confianza del Consumidor, elaborado por Poliarquía junto a la Universidad Torcuato Di Tella. Dicho indicador interrumpió su tendencia negativa y experimentó en junio una mejora del 6,4%, consolidando así su segundo incremento mensual consecutivo y la mayor suba registrada desde noviembre pasado.

Según el análisis del mercado, este cambio de tendencia en el humor social responde de manera directa a factores económicos vinculados a la recuperación del poder adquisitivo. Luego de meses complejos que impactaron en la gestión, las proyecciones de las consultoras privadas coinciden en que la inflación de junio habría quebrado el piso del 2%, encadenando su tercera baja consecutiva.

En paralelo a la desaceleración de los precios, los salarios comenzaron a mostrar signos de recuperación en términos reales. Esta mejora estuvo acompañada por un incremento del 1% mensual en el denominado «ingreso disponible» de las familias durante el mes de mayo, de acuerdo a las mediciones realizadas por la consultora Empiria.

La respuesta de la actividad y la estrategia financiera

Por el lado de la macroeconomía, si bien los datos del INDEC reflejaron un inicio de año rezagado, el Índice General de Actividad de Orlando Ferreres arrojó una suba del 0,7% en mayo, con balances positivos en 8 de los 11 sectores evaluados.

Frente a este panorama, entidades financieras como Balanz corrigieron al alza sus estimaciones de crecimiento para el total de 2026, elevándolas del 2,7% al 3%. Las proyecciones indican que este salto estará traccionado principalmente por la energía, el agro y la minería, sectores a los que prevén que se acoplen de forma gradual la industria manufacturera y el comercio.

A fin de blindar este proceso de estabilización de cara al próximo escenario electoral y evitar sobresaltos cambiarios, el Palacio de Hacienda aceleró medidas clave de ingeniería financiera. El ministro de Economía, Luis Caputo, concretó la refinanciación hasta el año 2028 de una línea de créditos del tipo repo con bancos internacionales por un total de 6.000 millones de dólares, despejando así el horizonte de vencimientos previsto para 2027.

A su vez, el Gobierno nacional se encuentra ultimando los detalles para concretar el desembolso de otros 5.000 millones de dólares bajo el aval de organismos multilaterales, mientras evalúa un eventual regreso al mercado internacional de crédito en caso de que el riesgo país logre perforar la barrera de los 400 puntos básicos.