La Expo Smart City de Bariloche, con señales políticas en el auditorio

La presencia de dirigentes políticos de diversos sectores en la Expo Bariloche Smart City convirtió al evento tecnológico en un encuentro con señales políticas y mensajes entre líneas.

En la primera fila del salón del evento, a un lado y otro del pasillo central, se ubicaron las autoridades invitadas. No estuvo el gobernador Alberto Weretilneck, que anoche confirmó su ausencia por una agenda que lo mantuvo este jueves en Viedma y que mañana lo llevará al Alto Valle, según indicaron a este diario fuentes del Gobierno.

Del Gobierno tampoco dieron presente referentes ministeriales, solo el presidente de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, se encontraba en el auditorio, además de funcionarios barilochenses como la presidenta del Parque Tecnológico, Julia Fernández y la subsecretaria de Recursos Forestales, Claudia Contreras.

La presencia de la intendenta de Roca y precandidata a gobernadora María Emilia Soria (PJ) se llevó toda la atención. Antes del evento, en diálogo con la prensa, destacó la “muy buena gestión” del intendente Walter Cortés, con un guiño al sindicalista. Estaba acompañada por su hermano Carlos Soria.

María Emilia Soria conversa con el presidente de la CEB, Alejandro Pozas. Foto: Marcelo Martinez

En la primera fila, Soria se ubicó entre los legisladores radicales Ariel Bernatene y Lorena Matzen, ambos del Alto Valle con quienes mantuvo conversaciones.

La legisladora Marcela González Abdala, que se fue de las filas de JSRN recientemente, se ubicó junto al senador Enzo Fullone (LLA) y hubo suspicacias por esa cercanía. La dirigenta mencionó estar hablando con «todos los sectores» con quienes tiene mayor afinidad y no cerró un alineamiento concreto con el libertario que se mostró también como otro de los aspirantes a la gobernación en 2027, acompañado por la legisladora Martina Lacour, exdirigenta del PRO, que sumó a sus filas semanas atrás.

Marcela González Abdala junto al senador Enzo Fullone y la legisladora Martina Lacour. Foto: Marcelo Martinez

En la misma fila también estuvieron los legisladores Carlos Valeri (JSRN), María Laura Frei (PRO) y el diputado nacional Sergio Capozzi.

Además, el presidente de la CEB, Alejandro Pozas, que proviene del radicalismo, recibió un fuerte respaldo de la dirigencia de su partido no solo con la presencia de los dos legisladores de la fuerza, que promovieron la declaración de interés el evento, sino también de media docena de intendentes como Hugo Cobarrubia (Dina Huapi); Diego Agüero (Belisle); Lucas González (Chichinales); Víctor Hugo Mansilla (Darwin); Yamila Direne (Valcheta); y Miguel Evans (Guardia Mitre).

En el auditorio además había tres exintendentes de Bariloche, María Eugenia Martini (PJ), Marcelo Cascón (UCR) y Omar Goye (PJ), este último con vínculos en la CEB como asesor contable externo.

La exintendenta María Eugenia Martini dialogó con legisladores en el evento de la CEB. Foto: Marcelo Martinez