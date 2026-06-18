Una legisladora que se fue de Juntos Somos Río Negro se acerca a La Libertad Avanza

La fuerte renuncia de Marcela González Abdala al bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro en la Legislatura de Río Negro hace poco menos de dos semanas atrás, abrió especulaciones sobre cuál sería su destino.

Este jueves la legisladora de Bariloche compart agenda en su ciudad de origen con el senador nacional de LLA, Enzo Fullone, que trabaja en el armado de su propia candidatura a la gobernación de la provincia.

En el marco de la exposición tecnológica que lleva a adelante la Cooperativa Eléctrica de Bariloche (CEB) este jueves en la ciudad cordillerana, al senador y a la legisladora se los vio junto lo que alimenta la hipótesis de su traspaso a las filas de La Libertad Avanza (LLA) de Río Negro. Esta información fue confirmada por fuentes partidarias de los libertarios de Río Negro.

En esa hipotética línea, la presencia de Abdala en Bariloche sumaría una figura política en esa ciudad, donde todos los precandidatos a gobernador, como María Emilia Soria y el propio gobernador Alberto Weretilneck, buscarán conseguir la mayor cantidad de votos posibles, por la dimensión de su electorado.

La posible llegada de González Abadala a LLA también daría forma a una posible proyección hacia una candidatura a la intendencia de Bariloche.