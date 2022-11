La Fiscalía de Bariloche analiza la denuncia por corrupción en el gobierno de Gennuso

La Fiscalía de Bariloche comenzó a reunir elementos para evaluar si hay razones para dar curso a la investigación, tras la denuncia formulada por dirigentes del Frente de Todos contra el intendente Gustavo Gennuso y otros tres funcionarios por delitos de corrupción.

La denuncia penal está en manos del fiscal de Admisión Inti Isla quien ya citó a Viviana Gelain, la exfuncionaria del área de Gestión urbana que la semana pasada públicamente habló de un esquema paralelo de recaudación en el municipio vinculado a la autorización de obras privadas.

Con las expresiones de Gelain, la concejal Julieta Wallace y el vocal del Tribunald e Contralor, Estanislao Cazaux, acudieron al Ministerio Público para que se investigue los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita.

La denuncia penal menciona directamente a Gennuso, el secretario de Economía, Diego Quintana, la jefa de Gabinete, Marcela González Abdala y la actual vicejefa de Gabinete, Gabriela Rosemberg.

Según pudo conocer RÍO NEGRO la causa en el Ministerio Público está aún en los pasos previos a darle curso. El fiscal de Admisión reúne elementos para determinar si existen razones para avanzar en la investigación y un eslabón fundamental para esto fue la citación a Gelain.

No trascendió qué declaró la exfuncionaria, que la semana pasada en declaraciones públicas dijo no haber denunciado los supuestos hechos de corrupción porque no contaba con las pruebas suficientes para hacerlo.

Gelain no quiso hablar con RÍO NEGRO y se excusó de no ofrecer más declaraciones públicas luego de las graves acusaciones que profirió en una entrevista con radio Seis una semana atrás.

Si el fiscal de Admisión da curso a la causa, el expediente pasará al fiscal Guillermo Lista que está a cargo de los temas vinculados con la administración pública y fue quien impulsó la causa de los aportantes truchos en la campaña por la intendencia de Gennuso de 2015, que terminó con Gelain como única responsable, quien pagó una suma de 100.000 pesos y realizó tareas comunitarias como pena.

En esta etapa inicial, no serían citados los funcionarios denunciados y tampoco el intendente Gennuso, que en caso de avanzar la causa y reunir elementos, podrían ser imputados.