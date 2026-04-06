La guerra en Medio Oriente llega al Congreso: la advertencia de la oposición a Milei por su apoyo a EE.UU.

En medio de la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, el presidente Javier Milei reiteró su apoyo a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel sobre Irán, pero la oposición avisa que la decisión sobre una intervención argentina en la guerra le corresponde al Congreso de la Nación. Llevarán la advertencia a la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, donde se tratará la reforma a la Ley de Glaciares.

“Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel”, insistió Milei en una entrevista al diario español El Debate, donde sostuvo que Israel “es un Estado que acepta convivir con otros estados” y en cambio “Irán no acepta convivir con Israel; lo quiere exterminar”. Además, el presidente opinó que atacar a Israel significa “pegarle a los valores judeocristianos” sobre los que se construye el capitalismo.

No es la primera vez que el Gobierno toma posición en la guerra: semanas atrás, el canciller Pablo Quirno afirmó en declaraciones televisivas que “Argentina no va a ser neutral ante el terrorismo internacional” y que está del lado de Estados Unidos e Israel porque “Irán es un régimen terrorista de hace 47 años que ha atacado argentinos en dos oportunidades”, en referencia a los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel.

Lo cierto es que en la oposición desaprueban estas declaraciones “a la liviana” y advierten que la decisión de intervenir en la guerra no está en manos de Milei, sino del Congreso. Se basan en el artículo 75 inciso 25 de la Constitución Nacional, que marca como una de las atribuciones del Parlamento la de “autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz”.

A la inversa, el artículo 99 inciso 15 de la Carta Magna dice que el Ejecutivo “declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso”.

“Nos preocupa mucho la banalización de la situación de la guerra por parte del Ejecutivo Nacional. El comandante el jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente Milei, ha hecho pronunciamientos que preocupan y jaquean nuestra seguridad nacional. Es una potestad exclusiva y excluyente del Congreso declarar el estado de guerra”, advirtió la diputada de Unión por la Patria, Agustina Propato.

Propato, esposa del exministro de Seguridad Sergio Berni, hizo la advertencia al asumir días atrás como vicepresidenta de la Comisión de Defensa, que quedó en manos de un libertario de Salta, Carlos Zapata.

Al mismo tiempo, otro diputado del bloque kirchnerista, Juan Marino, incorporó el tema como nueva causal de destitución de Milei en un pedido de juicio político que había presentado contra el presidente por el caso $LIBRA. “Está metiendo a la Argentina en una guerra extranjera sin autorización del Congreso”, cuestionó el legislador.

Y amplió: “Milei reivindicó oficialmente los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y celebró el asesinato de su Jefe de Estado; sus funcionarios comprometieron al país a dar a EE.UU. ‘cualquier ayuda que ellos consideren’ en el marco de esa guerra; y firmó acuerdos militares con EE.UU. violando leyes nacionales, sin intervención del Congreso”.

Miércoles caliente en el Congreso

El tema llegará este miércoles al recinto de Diputados, donde legisladores de la oposición pedirán aprobar sobre tablas una declaración en defensa de la paz. Será en la sesión especial convocada para las 15, donde el oficialismo quiere sancionar la nueva Ley de Glaciares.

Aunque no está claro que logren el objetivo (se necesitan mayorías calificadas porque los proyectos no están en el temario y tampoco tienen dictamen), la intención de quienes trabajan en el tema es mantenerlo en agenda y que el Congreso le marque la cancha a Milei.

Entre los proyectos de repudio presentados hay dos de los diputados de Unión por la Patria Eduardo Valdés y Roxana Monzón, uno del Frente de Izquierda y el socialista Esteban Paulón sumará próximamente otro para realizar una consulta popular sobre el rol de Argentina en el conflicto bélico.

En el Senado, el cordobés Luis Juez quedó a cargo de la Comisión de Defensa y está gestionando una reunión con el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, para conocer en detalle la situación financiera y material de las Fuerzas Armadas. El posicionamiento argentino en la guerra en Medio Oriente es una de las inquietudes que quieren trasladarle al funcionario.

La tensión no cesa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su ultimátum para desatar “un infierno” si Irán no reabre el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde pasa gran parte del petróleo mundial. El plazo vence este martes por la noche y el país agresor amenaza con intensificar los ataques militares si no se cumple la exigencia.

“Todo el país podría ser arrasado mañana a la noche”, sentenció Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Aunque mencionó que hubo una “propuesta significativa” para llegar a un acuerdo de cese del fuego, aclaró que “no es suficiente” y que todavía no cumple con lo que exige Estados Unidos. Además, consideró “improbable” extender el plazo.