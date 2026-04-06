Donald Trump sobre la guerra contra Irán: «El país entero podría ser destruido en una noche y podría ser mañana»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que Irán «entero» podría ser «eliminado» el martes por la noche. Momentos antes dijo que la propuesta de un alto el fuego de 45 días con la república islámica es un «paso muy significativo» pero «no es suficiente» después de que un medio asiático reportara que Teherán rechazó un plan de tregua.

El republicano también elogió en la Casa Blanca el operativo de rescate de dos pilotos norteamericanos.

Donald Trump elevó la amenaza a Irán

«Todo el país podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (martes)», afirmó Trump en rueda de prensa.

Trump fijó para el martes por la noche un ultimátum a Irán para que abra el estrecho de Ormuz si quiere evitar ataques a sus infraestructuras energéticas.

Donald Trump sobre el rescate de los aviadores

Por otro lado, el presidente dijo el lunes que en total se utilizaron más de 170 aeronaves militares estadounidenses para rescatar a los dos pilotos de un avión de combate derribado en Irán.

Trump dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca que se emplearon 21 aeronaves en la operación para recuperar al primer miembro de la tripulación y otras 155 en la segunda misión de rescate.

Añadió que dos aviones de transporte quedaron atrapados en la arena y tuvieron que ser destruidos.

Donald Trump sobre las negociaciones

Las negociaciones bajo la mediación de Pakistán se desarrollan bajo la presión del ultimátum impuesto por Trump el fin de semana a Irán para que abra el estrecho de Ormuz. Un día antes de que expire el plazo, Israel bombardeó dos complejos petroquímicos iraníes, entre ellos la mayor instalación gasística del país, una operación que, según el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, supuso un «duro golpe económico» para la república islámica.

Irán rechazó una propuesta de cese al fuego tras 38 días de guerra con Estados Unidos e Israel, ya que insistió en «la necesidad de poner fin definitivamente al conflicto», reportó la agencia estatal iraní Irna.

Ni Trump ni Irán dieron precisiones sobre la propuesta, pero antes de la declaración del mandatario estadounidense, el portavoz del ejército iraní, Mohamad Akraminia, afirmó que su país continuará la guerra mientras las autoridades políticas «lo consideren oportuno».

El conflicto, desencadenado el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha causado miles de muertos y provocado una escalada de los precios del petróleo que sacudió la economía mundial.

AFP y AP