Javier Milei ratificó su alianza con Estados Unidos en la apertura de sesiones 2026: el apoyo a Donald Trump y el foco en el Atlántico Sur

Durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei ratificó el alineamiento estratégico con Washington como el eje central de su política exterior.

El mandatario subrayó que el vínculo con la administración de Donald Trump trasciende la sintonía personal y propuso transformarlo en una estructura institucional de largo plazo que funcione como una verdadera política de Estado para la Argentina.

Para Milei, esta cercanía responde a una «afinidad cultural» y objetivos compartidos en la región.

En su intervención, puso especial foco en la relevancia geopolítica del Atlántico Sur: «Nuestros recursos no son moneda de cambio para quienes desprecian la libertad. El Atlántico Sur volverá a ser un área de paz bajo el ala de las naciones que respetan el orden institucional y el comercio justo».

Seguridad, inteligencia y el frente internacional

Como parte de este esquema de cooperación, el Poder Ejecutivo adelantó el envío al Congreso de proyectos de ley destinados a fortalecer la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia. El objetivo es alinear los protocolos locales a los estándares de sus aliados estratégicos en un contexto global de alta tensión.

Posteriormente, en declaraciones periodísticas, el Presidente profundizó su postura al brindar un respaldo explícito a la intervención militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. Milei calificó de «admirable» la política exterior de Trump y Benjamin Netanyahu, afirmando que «hoy el mundo es más seguro por lo que están haciendo».

El mandatario justificó su apoyo a las acciones bélicas vinculándolas directamente con la historia argentina: definió la ofensiva como una lucha necesaria contra un «régimen terrorista», al que señaló como responsable de los atentados sufridos en el país durante la década del 90.