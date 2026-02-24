Investigación por lavado y evasión: el frente judicial que sacude a la AFA y a la dirigencia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó en el centro de uno de los escenarios judiciales más sensibles de los últimos años tras una serie de causas que combinan allanamientos, detenciones, investigaciones financieras y cuestionamientos sobre el manejo de fondos vinculados a la selección campeona del mundo.

La AFA bajo la lupa

Los expedientes abarcan desde operaciones relacionadas con la firma Sur Finanzas hasta el destino de unos 40 millones de dólares correspondientes a premios obtenidos en el Mundial Qatar 2022.

La Justicia ordenó más de treinta allanamientos en la sede de la AFA y en distintos clubes del país dentro de investigaciones por presunto lavado de dinero, evasión impositiva y administración fraudulenta.

En ese marco se produjeron detenciones vinculadas a Sur Finanzas, empresa que aparece mencionada dentro del circuito financiero bajo análisis judicial.

Los investigadores intentan reconstruir el recorrido del dinero generado por la actividad comercial de la selección y establecer si existieron irregularidades en intermediaciones económicas, retenciones fiscales o distribución de premios.

El caso no se limita al impacto del título mundial. Mientras el debate público se concentra en la situación institucional de Claudio Tapia y en la posibilidad de su presencia en el Mundial 2026, puertas adentro de Viamonte la preocupación se centra en los efectos acumulados de los expedientes abiertos.

Las causas por retenciones impositivas, reparto de premios y contratos comerciales con sponsors configuran un combo que puede afectar el funcionamiento financiero diario y la estabilidad institucional de la entidad.

El volumen económico involucrado y la proyección internacional del seleccionado argentino elevaron el nivel de exposición judicial de la AFA, que pasó a ocupar un lugar central dentro del mapa de investigaciones económicas en el deporte argentino.

Para la dirigencia, el frente judicial se transformó en el principal foco de tensión política y administrativa.

Tras las citaciones a indagatoria de dirigentes, la AFA respondió mediante comunicados oficiales y presentaciones judiciales. La entidad negó la existencia de evasión o desvío de fondos, defendió la legalidad del manejo de recursos provenientes de premios y retenciones y cuestionó el impulso de las causas.

La estrategia apunta a contener el impacto institucional y deportivo mientras avanza un proceso judicial que mantiene bajo análisis el funcionamiento económico de la casa del fútbol argentino.

NA