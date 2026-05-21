Continúa la interna libertaria: renunció un funcionario clave de Patricia Bullrich en Seguridad

La interna entre los distintos sectores del oficialismo sumó este jueves un nuevo episodio con la renuncia de Federico Angelini al Ministerio de Seguridad. El ahora exsubsecretario de Intervención Federal, dirigente cercano a Patricia Bullrich, dejó su cargo en medio de las crecientes tensiones entre la ministra y el núcleo duro libertario que responde a Karina Milei.

Federico Angelini dejó el Ministerio de Seguridad

Angelini ocupaba un lugar estratégico dentro de la estructura de Seguridad. Entre sus principales responsabilidades estaban la coordinación del Plan Bandera —la iniciativa impulsada por Bullrich para combatir el narcotráfico en Rosario— y las tareas vinculadas al control y la defensa de las fronteras.

La salida se produjo en un contexto de reacomodamientos políticos dentro del Gobierno. Según trascendió, la actual conducción de la cartera, encabezada por Alejandra Monteoliva, quedó alineada con el sector que lidera la secretaria general de la Presidencia, lo que habría profundizado el aislamiento político del exdiputado nacional.

Rosarino y hombre de confianza de Bullrich, Angelini había tenido un rol central en la implementación del Plan Bandera, considerado uno de los principales logros de la gestión de la ministra. El operativo fue presentado por el Gobierno como clave para reducir la cantidad de homicidios en Rosario, una ciudad golpeada en los últimos años por la violencia narco.

Fuentes cercanas al exfuncionario señalaron a medios nacionales que el malestar venía creciendo desde hacía semanas por lo que definían como “una guerra” del mileísmo duro contra Bullrich y sus dirigentes más cercanos.

En ese marco, el respaldo político de la Casa Rosada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de cuestionamientos por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, habría sido “la gota que rebalsó el vaso”.

Mientras tanto, en Santa Fe ya especulan con el futuro político de Angelini. Todo indica que podría incorporarse a la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, con quien mantiene una relación política y personal desde hace años.

Con información de Infobae y La Nación