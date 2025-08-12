La intervención de las 127 hectáreas dividió al bloque de Rolando Figueroa y desató un debate por la falta de viviendas

Un debate para pedir la intervención de la cooperativa 127 hectáreas dividió al oficialismo de Rolando Figueroa y derivó en una discusión sobre el presupuesto que destina el gobierno a solucionar la demanda de viviendas en Neuquén.

La discusión se dio el miércoles pasado en sesión, cuando fue el momento de votar una resolución impulsada por César Gass (UCR) que le pide a la Inspección de Personas Jurídicas que solicite a la justicia la intervención de la cooperativa que lidera Jorge Salas, sobre la que pesan «más de 100 causas penales» por estafa.

Gass recordó que hoy tiene un embargo por 600 millones de pesos, unos 7.000 perjudicados y «nadie sabe dónde está la plata ni los terrenos». «Nos pusimos del lado de las víctimas» afirmó.

Reclamó que Personas Jurídicas «no solo debe mirar si el dibujo de los balances está bien», sino asumir un rol más activo en el control de las organizaciones que registra.

En la sesión hubo integrantes de grupos de perjudicados que sumaron presión al debate de los diputados. La división la dio el propio oficialismo de Figueroa, ya que el núcleo más duro representado por Comunidad y Avanzar, sumado a la mayoría del bloque del MPN, pidieron que el proyecto vuelva a comisiones para hacer más pedidos de informe.

Por el contrario, apoyaron los aliados del PRO, Arriba Neuquén y Neuquén Federal, quienes votaron junto con la UCR y el kirchnerismo. El FIT U se abstuvo.

«No creamos que con esta resolución se resuelve el problema de las 127 hectáreas», alertó Francisco Lépore (Avanzar), quien pidió no generar falsas expectativas sobre los damnificados.

El debate por la falta de viviendas

El debate, sin embargo, envolvió a los legisladores en un problema mayor: la falta de viviendas en Neuquén y qué hace el Estado para abordarlo.

Lorena Parrilli (Unión por la Patria) lanzó una cuenta y dijo que «la inversión de Neuquén en 2024 para soluciones habitacionales y viviendas fue de 9.541 millones de pesos, menos que en 2013».

Su par de bancada Darío Martínez también planteó que «es uno de los grandes problemas de la sociedad neuquina y el primero en encarar la solución debe ser el Estado con presupuestos a gran escala».

Marcelo Bermúdez (PRO), en cambio, había analizado que la sociedad debe recuperar la confianza en el sistema financiero para que, quien tenga capacidad de ahorro, pueda acceder al crédito para acceder a una vivienda.

Cuál es la demanda de viviendas

En el Ruprovi, el registro provincial de demandantes de vivienda estatal, hay unos 11.000 anotados según los últimos datos disponibles, aunque poco más de 2.000 los que se consideran de alta o media vulnerabilidad social.

Según el Censo 2022 y el informe de la Encuesta Provincial de Inquilinos, el 24,9% de los hogares neuquinos -unas 64.134 familias en toda la provincia- alquila y no es propietaria de la vivienda que habita. Los inquilinos enfrentan el problema de los altos valores que se pagan en Neuquén, con una inflación que acumuló en el semestre una suba de casi el 65%.