Fondos fiduciarios en Neuquén: la empresa que los maneja gasta el 90% del presupuesto en salarios

El último balance de Fiduciaria Neuquina SA, la empresa que administra los seis fondos fiduciarios que tiene la provincia de Neuquén, indicó que la sociedad tuvo gastos de administración por más de 985 millones de pesos en el 2024, de los cuales el 90% fue para el pago de remuneraciones, cargas sociales y honorarios de los síndicos.

Una porción marginal, de 26 millones, gastó en el alquiler de la oficina que ocupa en la calle Juan Bautista Alberdi de Neuquén capital y el resto correspondió a servicios de luz, agua, gas, internet, insumos y gastos de movilidad.

En la memoria del balance se aclaró que los gastos “fueron recuperados mediante el prorrateo a los fondos fiduciarios”, por lo que el resultado ordinario del 2024 “fue cero pesos”.

En el ejercicio, Fiduciaria Neuquina obtuvo unos 1.012 millones de pesos por el recupero de gastos que compensaron los egresos del año.

El presidente de la sociedad, Lucas Castelli, explicó a Diario RÍO NEGRO que el dinero de los fondos fiduciarios está invertido en instrumentos de bajo riesgo como plazos fijos, cuyos intereses son los que generaron ingresos para el recupero.

El balance indicó que, mediante la colocación de los recursos transitoriamente disponibles y de acuerdo a las alternativas de inversión previstas por contrato, lograron generarse aproximadamente 870,6 millones de pesos por cinco fondos fiduciarios, excluyendo el FEDeN o fondo anticíclico.

El fondo anticíclico, el más rendidor

Por este último, en cambio, que administra otro volumen de patrimonio y tiene permitidas inversiones con mayor riesgo, la rentabilidad que se generó durante el año pasado fue el equivalente a 13.000 millones de pesos.

Esto incluye la sumatoria de las inversiones en pesos, en dólares y las diferencias de tipo de cambio obtenidas, se explicó.

El fondo anticíclico tenía al 2024 una cartera de 54.090 millones de pesos de los cuales el 4,4% corresponde a instrumentos denominados en pesos y el 95,6% a instrumentos en dólares.

La mayoría de las inversiones están compuestas por bonos del Tesoro de los Estados Unidos, mientras que las que están en moneda nacional son plazo fijo o cuentas money market.