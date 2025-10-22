La Justicia comenzó con el reparto de urnas y las Boletas Únicas para las elecciones de Río Negro

En Río Negro, la Justicia Electoral Federal comenzó con la distribución de las urnas y de las Boletas Únicas de Papel (BUP) que se usarán en las elecciones parlamentarias del próximo domingo.

Desde temprano, este miércoles, en dos camiones se cargaron la mayor parte de las urnas de papel y las boletas debutantes que el Correo Argentino llevará a las localidades para su posterior distribución en los 304 lugares de votaciones programados, mayormente establecimientos educativos.

Una unidad se enfiló para la zona costera, la Línea Sur y concluirá en Bariloche, mientras que la otra se dirigió para el Alto Valle para finalizar en Catriel.

La distribución se puso en marcha con dos camiones, con destino a la Línea Sur-Bariloche y el Alto Valle. Foto: Marcelo Ochoa.

Frente a los antecedentes, los camiones partieron con menos cargas que las elecciones anteriores, ya que no existen los tradicionales fajos de boletas por oferta electoral frente a la utilización ahora de las BUP.

Simultáneamente, el personal judicial continúa con la capacitación de las futuras autoridades de mesas. Este miércoles, en la tarde, se cumplirá otro turno y su participación garantiza parte del cobro previsto por el ministerio del Interior.

La resolución oficial establece que las personas que cumplan esas funciones en la jornada electoral recibirán 40.000 pesos como “reconocimiento por desempeño” y otro monto igual se cumple con la “capacitación correspondiente”.

La norma precisa que esa asignación dineraria se “aplicará únicamente a quienes sean designados formalmente por el Poder Judicial y cumplan efectivamente su función el día del comicio» y «la capacitación también será obligatoria para acceder al pago adicional».

La programación de la Justicia Electoral determinó que en Río Negro se habilitarán 1.855 mesas, con 611.813 electores.