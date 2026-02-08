La Justicia le negó a Gloria Ruiz la restitución de su camioneta secuestrada

El argumento de la fiscalía es que ante una eventual condena solicitará el decomiso. Foto Matías Subat

La exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, no consiguió esta semana que le restituyeran su camioneta Toyota SW4, secuestrada en el contexto de una investigación por enriquecimiento ilícito. El juez de Garantías, Juan Guaita, confirmó la medida cautelar y rechazó el pedido de la defensa, que había argumentado que el vehículo se encuentra a la intemperie en un predio policial.

Su abogado, Alberto Balladini, remarcó que «goza de presunción de inocencia» y cuestionó al fiscal jefe, Pablo Vignaroli, por tratarla «como condenada».

Ruiz compró el vehículo por 76.837.000 pesos en agosto de 2024, luego de asumir en el cargo. Afirmó que la compra la realizó con ahorros personales, el producido de la venta de una Toyota Hilux familiar y el uso de una tarjeta de crédito. Vignaroli puso en duda esa explicación y señaló que no logró justificar de dónde provenía el dinero.

La camioneta fue secuestrada el 26 de diciembre de 2024 por tiempo «indeterminado». La fiscalía adelantó que, ante una eventual declaración de responsabilidad, solicitarán el decomiso. La exvicegobernadora enfrenta, además, otra investigación por administración fraudulenta agravada.

La exintendenta de Plottier requirió la devolución del vehículo. El fiscal Juan Narváez se lo negó el 10 de diciembre de 2025. Balladini pidió una audiencia para que un juez revisara esa decisión, a la que calificó de «arbitraria» ya que la camioneta, dijo, no es «producto del ilícito».

«Sería como devolverle a un ladrón el dinero que se robó»

Vignaroli planteó que la resolución se funda en dos motivos: que el secuestro «es el medio más idóneo para garantizar, ante una eventual sentencia condenatoria, la realización del decomiso», y que la exvicegobernadora no pudo «acreditar el origen de los fondos» con que compró el vehículo.

«Esto es un objeto de evidencia relacionado con un enriquecimiento ilícito, es imprescindible para la investigación», manifestó. E insistió: «esta camioneta, si no es objeto del delito, es provecho del delito».

Comparó la situación con «devolverle a un ladrón el dinero que se robó».

«El señor fiscal la trata como condenada, cosa que no lo voy a aceptar», respondió el defensor. «El que condena es el juez, no el ministerio público. El dueño del expediente no es el ministerio público», agregó.

El juez defendió la cautelar

Guaita destacó que el hecho de que la resolución de la fiscalía «sea escueta» no significa «que no esté fundada o que sea arbitraria». Por eso rechazó el pedido de la defensa.

«La señora Gloria Ruiz es inocente y va a ser inocente hasta que exista una sentencia que quede firme y que sea condenatoria. Hasta que eso no ocurra la señora Gloria Ruiz es inocente, pero eso es respecto a su derecho constitucional y como va a transitar un proceso penal en nuestro sistema», aclaró.

Aseguró que el secuestro del vehículo es una medida cautelar destinada a «resguardar el proceso» y que, en caso de que la camioneta sufra algún tipo de deterioro por las condiciones en las que se encuentra, la defensa podrá iniciar una acción por daños y perjuicios.

Balladini anticipó que impugnará la decisión del juez de Garantías. En esta causa interviene además la fiscalía de Estado como querellante.

La Legislatura destituyó hace un año a Ruiz, quien había sido compañera de fórmula de Rolando Figueroa, por inhabilidad moral. La votación fue por amplia mayoría, con 30 votos afirmativos. Los bloques que pidieron abstenerse criticaron el procedimiento para la remoción.