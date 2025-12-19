Un año de la destitución de Gloria Ruiz: qué se dijo en esa sesión de la Legislatura de Neuquén

A las 20:15 del 19 de diciembre del 2024, con 30 votos positivos, la Legislatura de Neuquén destituyó a la entonces vicegobernadora Gloria Ruiz quien había asumido poco más de un año antes en la fórmula junto con Rolando Figueroa. Fue la primera vez que ocurrió un hecho así en la historia institucional de la provincia.

La sesión comenzó a las 15:40 y el diputado Francisco Lépore (del bloque oficialista Avanzar) secretario de la comisión que investigó las denuncias contra Ruiz, se encargó de exponer las conclusiones. En jornadas previas la exintendenta de Plottier ejerció su defensa acompañada por el abogado Carlos Broitman.

Lépore dijo en la sesión de la que hoy se cumple un año: «las conclusiones del informe no se modificaron, luego de haber escuchado en varias oportunidades a la vicegobernadora y a sus abogados. No quedó claro el uso de los fondos públicos, no dieron una explicación respecto de las contrataciones directas y de por qué se utilizaron fondos públicos para bienes y uso personal; no se dio una explicación de por qué no se instruyó al personal de la Casa o por qué no se instruyó a su propio hermano para que no continúe con una metodología de transferencias que el Banco Provincia de Neuquén había observado con una alerta de la Unidad Antilavado. Tampoco lo que hizo respecto de la falsedad en las declaraciones juradas, en el origen de fondos públicos, las distintas declaraciones que hizo en los medios periodísticos».

«Falta de capacidad»

Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) destacó por su parte que «la falta de capacidad para cumplir el rol de funcionario público en la Legislatura surgió en todo este proceso. La falta de estar a la altura de las circunstancias, de sentir ese peso, esa carga que es la función pública, que es una carga que se siente en la nuca. Todos aquellos que tuvimos esas responsabilidades, le puedo asegurar que se siente en la nuca. Es lo suficientemente pesada como para saber que la tenemos las veinticuatro horas y el cuello tiene que ser lo suficientemente fuerte para poder soportarla y poder trabajar y hacer, y cumplir las obligaciones que nos impone la función pública».

Agregó que «acá se está juzgando una conducta y se ve poco apego a las normas, a los procedimientos, el amor por los atajos, por la cosa poco transparente y, también, por la soberbia».

«A la altura de las circunstancias»

El presidente de la comisión investigadora, Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) dijo en su intervención: «Nuestra provincia tiene que estar hablando de infraestructura, hacia dónde vamos a crecer, ser buenos anfitriones a los que vienen a invertir, tirarles una alfombra roja, no a cualquier precio, obviamente, pero llamarlos a invertir en nuestra provincia, que nos ayuden a desarrollarla. Entonces, necesitamos una persona que esté a la altura de esas circunstancias».

Ernesto Novoa, de Comunidad, reflexionó que «seguramente es triste llegar a este momento. Pero esto va a quedar en un hecho histórico en la provincia, para que todo el mundo sepa que no todo es lo mismo, no todo es cambalache y a partir de ahora, el que mueva la cabeza, no se va a apañar a nadie, no se van a tolerar este tipo de conductas, porque la gente ya no lo aguanta más«.

Desde el MPN, Claudio Domínguez dijo que Gloria Ruiz «se victimizó diciendo que el gobernador no la quería porque le había preguntado si ella quería ser gobernadora, y que como ella no le contestó y le dijo que estaba abocada al trabajo legislativo, el gobernador se enojó y lo había sentido como que ella se iba a lanzar, y que por eso determinó separarla preventivamente. Una persona que te quiere ahogar y que te quiere perseguir, no te devuelve el 1,5 % del presupuesto: 11.000 millones».

«Una interna del poder»

Una de las voces disonantes fue la de Gabriela Suppicich, del FIT-U: «no nos vamos a meter en la interna que en esta provincia ha llevado adelante la cúpula que gobierna y, además, porque no se investigan a fondo los hechos de corrupción. Al Gobierno no se lo investiga. Si Ruiz lo hizo, perfecto, que se investigue, como nos van a investigar a nosotros, como investigan a las organizaciones sociales, para eso (el fiscal Pablo) Vignaroli, sí, presente, llevándose encarceladas a las compañeras. Para los que somos laburantes, para los que luchamos, para esos, sí. Después, solo a Ruiz; el resto, no lo tocamos».

Su par de bancada, Andrés Blanco, se expresó en tono similar: «no es nuestra rosca, no es nuestra crisis política, es la que tienen ustedes, desde el partido de Gobierno se montó todo este escenario y este circo que no busca combatir la corrupción, solo busca crear un mecanismo que es sumamente peligroso. El día de mañana, cualquier acción que 18 diputados o más considere inmoral sobre otro, se la van a hacer cargar. Esto lo dejo como una alerta».

Desde el peronismo, Lorena Parrilli también advirtió: «se creó un mecanismo ilegal, ilegítimo, porque lo crean unas personas, que algunos son abogados, contadores y otros tantos no y tendrán sus asesores, esos mismos denuncian, arman la prueba; la verdad es que creo que hay una cuestión de género, porque lo que le endilgan a la vicegobernadora es lo mismo que hizo (Marcos) Koopmann, y lo mismo que hizo Rolo Figueroa, estando ahí sentado. ¿Es inmoral?, y, bueno, ¡veámoslo! Cuando Rolo Figueroa era vicegobernador regaló unas medallas de oro; cuando Koopmann era vicegobernador regaló hamacas paraguayas; Gloria regaló bombones a las madres, empleadas de esta Legislatura, ¿es inmoral?, y sí, y sí».

La ley 3490

La destitución tuvo 30 votos positivos. El bloque peronista y el de izquierda pidieron permiso para abstenerse, pero no se lo otorgaron.

La ley 3490 tiene dos artículos sustanciales. El 1: «Se declara el impedimento para ejercer las funciones de vicegobernadora de la provincia del Neuquén a la Sra. Gloria Argentina Ruiz, por inhabilidad moral, en los términos del artículo 189, inciso 25), de la Constitución provincial» y el 2: «El impedimento declarado en el artículo 1.° se extenderá hasta el 10 de diciembre de 2027, correspondiendo el cese inmediato del pago de toda remuneración, dieta o beneficio económico asociado al ejercicio del cargo».