Más propiedades en Miami incomodan al Gobierno: investigan al titular del ARCA por lavado y evasión

La figura del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), Andrés Vázquez, quedó nuevamente bajo la lupa judicial. Horas antes de iniciar una licencia que se extenderá hasta mediados de mayo, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi habilitó una batería de medidas de prueba solicitadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para profundizar la pesquisa contra el funcionario por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión.

Según la información publicada por el diario La Nación, el fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, expuso en su dictamen una compleja trama de ocultamiento patrimonial.

La tesis central de la fiscalía es que Vázquez no solo habría omitido declarar departamentos comprados en Estados Unidos por cifras millonarias, sino que montó un esquema diseñado para esconder que él era el dueño y beneficiario final de los inmuebles a través de redes de sociedades offshore.

Investigan capas societarias del titular del ARCA

Para los investigadores, el actual funcionario libertario desplegó durante los últimos 15 años dos «capas superpuestas» de sociedades conectadas entre sí.

En Argentina, manejó su patrimonio a través de Consultora San Andrés, una empresa sin empleados que lo tiene como principal accionista. Esta firma, calificada como una posible «sociedad pantalla», operaba desde un inmueble del propio Vázquez (pagándole un alquiler), le otorgaba autopréstamos para comprar departamentos y fue utilizada para adquirir cinco vehículos de alta gama entre 2010 y 2015 (incluyendo un BMW X6 blindado y dos VW Vento).

En Miami, el patrimonio fue administrado mediante dos sociedades panameñas (Alcorta Corp y Pompeya Group Corp), controladas a su vez por otra firma radicada en las Islas Vírgenes Británicas (Galanthus Capital Limited). Para la fiscalía, esta superposición demuestra un «plus intencional» o malicia para dificultar la identificación de los bienes.

Las compras bajo la mira: de Puerto Madero a Miami

La Procuraduría reconstruyó el derrotero de las adquisiciones inmobiliarias que hoy complican a Vázquez. En el plano local, se investiga la compra del 50% de un departamento en la torre Chateau Puerto Madero en 2010. Fue escriturado en 335.000 dólares, aunque la PIA estima su valor real en 742.000 dólares. Esta operación se habría financiado mediante un «autopréstamo» de Consultora San Andrés.

En paralelo, se destapó otro negocio sospechoso en Argentina: la compra en 2018 de un triplex de 318 metros cuadrados en Los Molinos Building (complejo de Faena en Puerto Madero). El inmueble se escrituró a solo 225.906 dólares, un valor que el fiscal calificó de irrisorio, estimando su precio real de mercado en cerca de 2,1 millones de dólares.

A nivel internacional, la investigación apunta a tres lujosas propiedades en Estados Unidos, adquiridas por un total de 2,1 millones de dólares a través de las mencionadas sociedades panameñas:

Una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000).

Un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000).

Una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000).

La investigación de la PIA cruzó los datos de estas compras internacionales y detectó una fuerte inconsistencia: al momento de realizar las primeras inversiones millonarias en Miami, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP poseer activos líquidos por apenas 44.000 dólares.

Las nuevas medidas de la Justicia contra el titular del ARCA y la reacción del Gobierno

Apoyado en estas pruebas, el fiscal Rodríguez le pidió al juez Martínez De Giorgi que cite a indagatoria al titular del ARCA por omitir la declaración de su patrimonio ante la Oficina Anticorrupción y el fisco. Sin embargo, no se fijó ninguna fecha.

Mientras tanto, el magistrado sí autorizó el libramiento de decenas de oficios y exhortos nacionales e internacionales (incluyendo pedidos a bancos de EE.UU. y Emiratos Árabes, plataformas inmobiliarias y registros automotores) con el objetivo de destrabar el «mecanismo integrado de colocación y estratificación de activos» orientado, según la fiscalía, a blanquear el presunto cobro de dádivas indebidas durante sus años en la función pública.

El avance judicial representa un revés para el Gobierno nacional, que se da justo luego de la salida de Carlos Frugoni del Ministerio de Economía por departamentos sin declarar.

En el caso del titular de la exAFIP, el asesor presidencial Santiago Caputo -principal valedor de Vázquez en el oficialismo- argumentó que se trata de una investigación cerrada o «cosa juzgada», escudándose en sobreseimientos previos. Sin embargo, los nuevos hallazgos de la PIA abrieron una nueva línea de investigación.

A fines del 2025, el propio Javier Milei había hablado sobre el trasfondo judicial de Andrés Vazquez. «Causas abiertas puede tener un montón de personas, sobre todo si estás metido en política», había respondido el mandatario y a la vez aseveró: «Es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina. Es un capital humano difícil de reemplazar«.