La legisladora Picotti deja la banca del PRO en Río Negro

La legisladora provincial Gabriela Picotti formalizó su decisión de dejar de integrar el bloque PRO Unión Republicana de la Legislatura de Río Negro, según difundió oficialmente el organismo.

La diputada de Villa Regina se acercaría al sector del diputado nacional Aníbal Tortoriello, que oficialmente no tiene bloque constituido, a pesar del pedido formal realizado tiempo atrás por los parlamentarios Santiago Ibarrolaza y Patricia Mc Kidd que solicitaron conformarse como Cambia Río Negro, el nombre de la alianza con la que compitieron en 2023.

La propia Legislatura solo informó que Picotti notificó mediante nota elevada al presidente del cuerpo, Pedro Pesatti, su decisión, para que “se actualicen los registros legislativos correspondientes y que se deje constancia formal de su decisión, así como de las modificaciones administrativas que pudieran corresponder”.

Sin embargo, no se formalizó su destino. Trascendió que en marzo, a partir del nuevo período de sesiones, se ubicará físicamente en otro espacio de la sala de sesiones.

El espacio llegó con 13 legisladores y se desgranó

El bloque PRO en términos institucionales permanece con 9 miembros porque aún se incluye a Mc Kidd e Ibarrolaza, a pesar de que dejaron sus filas desde el inicio de la gestión pero no se les concedió formalmente su nuevo bloque.

El espacio, liderado por Juan Martin, se inició con 13 miembros electos, pero las fugas se dieron de inmediato y aún antes de asumir por diferencias de las fuerzas que conformaron la alianza con la que llegaron en 2023. Los legisladores Javier Acevedo, Fernando Frugoni y Daniela Agostino conformaron el bloque CC-ARI Cambiemos al que luego se sumó también Roberta Scavo.

Otro bloque que sufrió desgranamiento fue Primero Río Negro que llegó con dos legisladores, con Yolanda Mansilla y César Domínguez. Este último se apartó, aún en espera también de que se defina la constitución de su propio bloque unipersonal por La Libertad Avanza.