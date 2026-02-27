La Legislatura aprobó el acuerdo de Río Negro-YPF para la concreción del proyecto de GNL

El tratamiento del acuerdo con YPF por GNL se extendió por más de cinco horas. Foto: Marcelo Ochoa.

Por amplia mayoría, la Legislatura ratificó este viernes el acuerdo de Río Negro y la petrolera YPF para la “producción, procesamiento, licuefacción y exportación de gas natural, con eje en el Golfo San Matías y con infraestructura asociada” en la Provincia.

El entendimiento logró el respaldo de 42 de los 46 legisladores del cuerpo, con rechazos originados en parte de las bancadas peronistas. Los cuatro votos negativos pertenecieron a Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Ayelen Sposito, de Vamos con Todos, y Leandro García, del PJ-NE.

El proyecto convalidó el acuerdo, firmado el 23 de enero, entre el gobernador Alberto Weretilneck y el presidente de YPF, Horacio Marin, en representación de un consorcio integrado por la petrolera nacional, la italiana Eni y la saudita XRG.

El legislador Pica, de JSRN, abrió el debate y, detrás, Facundo López se ocupó del cierre. Foto: Marcelo Ochoa.

La inversión está orientada a la exportación de gas natural licuado, con la instalación de dos buques de licuefacción (FLNG), a unos 7 kilómetros de la costa, al sur de Las Grutas.

El debate se extendió por más de cinco horas y comprendió a 19 legisladores. Empezó el legislador de JSRN, Lucas Pica para detallar el alcance del texto firmado. Entendió que la Provincia «está en la antesala de un nuevo Río Negro», con «la inversión más importante de la historia del país». Dijo que «es un grito patagónico y federal», que lo permitirá el RIGI y por tratarse de «una provincia previsible y con seguridad jurídica».

Siguió Magdalena Odarda (Vamos con Todos), que cuestionó esa habilitación y calificó de “blindaje para las empresas”. Consideró que se fijaba “precio al mar” y se definía una “zona de sacrificio”, que los legisladores no tienen facultades para la contaminación del Golfo. Insistió en el riesgo ambiental y consideró insuficientes las obligaciones de los privados hacia la Provincia.

Odarda y Spósito fueron las voces más críticas, con votos de rechazo, mientras que José Luis Berros no habló, y acompañó el acuerdo. Foto: Marcelo Ochoa.

Luego, el libertario César Domínguez remarcó el aporte del gobierno de Javier Milei para permitir las actuales condiciones económicas y, un rato después, en igual dirección, Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, agradeció a la Nación por la implementación del RIGI, con sus facilidades de inversión.

En principio, las críticas peronistas fueron expuestas por Delgado Sempe y García, mientras que, en los cierres, Spósito insistió en las diferencias. En cambio, aun con objeciones, Daniel Belloso y Fabian Pilquinao priorizaron los beneficios y, en la votación, apoyaron.

García admitió “lo difícil” del voto en cuestión, valorando el “trabajo y desarrollo” que generará, pero se volcó por sus disidencias ideológicas con el perfil adoptado por el país. “Nos oponemos a la entrega de la soberanía”, afirmó.

Después, Spósito respondió que no «tiene problemas de dar la cara» y «votar en contra porque no hay seguridad para los rionegrinos». «Sí hay crecimiento, pero no hay desarrollo”, explicó.

Presente en la Legislatura: los intendentes de Sierra Grande y de San Antonio, Roxana Fernández y Adrián Casadei. Foto: Marcelo Ochoa.

La lista de oradores en apoyo incluyó al peronista Pedro Dantas, como también, los radicales Lorena Matzen y Ariel Bernatene, que se centraron en los beneficios del proyecto de GNL, mientras que dos oficialistas, la serrana Aime Kircher y la sanantoniense Luis Noele, se mostraron optimistas por las ventajas que significan para sus regiones.

Desde el ARI, Fernando Frugoni y, después, su presidente Javier Acevedo respondieron las censuras peronistas. “Se trata de definir en qué modelo se está y qué se hace”, planteó el último legislador, desafiando a los críticos.

“Voy a votar con las dos manos”, afirmó Juan Martín, anticipando el apoyo de la bancada del PRO, a pesar de que, como Marta Lacourt, enumeró algunas observaciones del proceso.

“Solo es un acta. Falta mucho todavía”, aseguró Facundo López, aclarando que resta la instancia «administrativa» y, en ese sentido, respondía a cuestionamientos peronistas. Aseguró que el proyecto «no es colonialista», sino que permitirá «trabajo, dignidad y una vida mejor» para los rionegrinos.