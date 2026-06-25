La cooperativa Calf intimó al titular de ACIPAN Dante Scantamburlo a rendir cuentas por beneficios energéticos en Neuquén

Calf le envió una carta documento al presidente de ACIPAN, Dante Scantamburlo y dio un plazo de 48 horas para responder. (Foto: gentileza)

La Cooperativa eléctrica CALF de Neuquén envió una carta documento dirigida al presidente de ACIPAN Dante Scantamburlo para intimarlo a que rinda cuentas sobre los beneficios en las boletas de luz otorgados a medianas y grandes firmas de la región.

Según consignó Diario RÍO NEGRO, el inicio del conflicto se enmarca en el Programa de Promoción e Incentivo a la Eficiencia Energética, un plan de alivio estructural articulado a partir de convenios de colaboración mutua firmados originalmente a finales de 2022 y expandidos consecutivamente a lo largo de 2023.

El requerimiento legal surge a partir de un pedido de informe del municipio neuquino, que solicitó a la cooperativa un informe de lo realizado por los comercios con el beneficio recibido. Se requirió el desglose de los beneficiarios y la rendición de cuentas sobre qué inversiones puntuales realizó cada comercio para incorporar energías renovables o disminuir el impacto ambiental negativo.

Calf intimó a ACIPAN: qué exige la cooperativa de luz de Neuquén

Exigen la presentación inmediata de los comprobantes técnicos y fiscales que acrediten el correcto usufructo de los millonarios beneficios en las boletas de luz otorgados a medianas y grandes firmas de la región.

A partir de esa solicitud, la Cooperativa cursó una intimación directa a Scantamburlo concediéndole un plazo improrrogable de 48 horas hábiles para destrabar las carpetas operativas.

En caso de que la documentación requerida no sea presentada, CALF podría exigir por la vía judicial la restitución total de las sumas de dinero aplicadas en concepto de bonificación junto con sus respectivos intereses punitorios.

Cómo era el programa de fomento que derivó en la intimación

El programa de fomento estaba diseñado para transformar la matriz de consumo y promover prácticas sustentables en el sector comercial de la capital neuquina pero derivó en un cruce institucional de proporciones legales y económicas.

En estos acuerdos participaron el gobierno de la Provincia, la Municipalidad de Neuquén, la propia prestataria del servicio público y la Cámara empresaria que preside Dante Scantamburlo.

Así se configuró un régimen especial de importantes descuentos en la facturación eléctrica para los usuarios agrupados dentro de las categorías tarifarias T2 y T3, orientadas específicamente a los sectores comercial, industrial y de servicios de la ciudad.

Sin embargo, las reducciones tarifarias no poseían la naturaleza de un subsidio liso y llano sin contraprestación alguna. El espíritu de la normativa fijaban una cláusula obligatoria y excluyente: cada establecimiento comercial incorporado al listado debía concretar obras de infraestructura, renovación de equipos o modificaciones edilicias destinadas a alcanzar metas reales de ahorro y conservación de la energía, colaborando activamente en la mitigación del cambio climático.

De acuerdo con las obligaciones contractuales vigentes, el rol de control primario no recaía en el Estado ni en la Cooperativa distribuidora, sino que era responsabilidad directa de la administración a cargo de Scantamburlo seleccionar, fiscalizar y postular a las empresas que estuvieran haciendo dichas inversiones.