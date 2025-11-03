La Legislatura de Neuquén aumenta un 29% su presupuesto para el 2026

La Legislatura de Neuquén a cargo de la vicepresidenta primera, Zulma Reina, demandará en 2026 un presupuesto superior a los 72.370 millones de pesos, casi un 29% más que este año. El proyecto que ingresó el jueves destina más de un 85% al pago de salarios del personal y reserva una pequeña porción a un fondo de contingencia.

En cuanto a los ingresos, se componen del 7,5% del producido del régimen de coparticipación de impuestos nacionales que le corresponde a la provincia, recursos propios y las contribuciones del Servicio del Tesoro. La proyección para el 2026, a cargo del área de Administración de la Legislatura, se informó, se realizó de acuerdo a los índices ponderados para el año que viene.

De ese total, 61.736 millones se destinarán a personal y contratos, más de un 85% del total. Otros 1.800 millones irán a bienes de consumo; 5.569 millones a servicios no personales; 569 millones a bienes de uso; 374.590 millones serán para transferencias; 1.900 millones a activos financieros y 420 millones en concepto de erogaciones figurativas.

El gasto se distribuye en 19 programas. Las categorías con mayor impacto presupuestario son “Formación y sanción de normas provinciales” con 22.334 millones; “Gestión administrativa, financiera y de control” con 17.445 millones; “Conducción superior” con más de 9.325 millones de pesos; “Apoyo a personas humanas y jurídicas con 374 millones; y “Actividad legislativa” con 7.174 millones. También reserva un fondo de “contingencias” de 1.900 millones.

Para el Comité Provincial para prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del Neuquén, que viene padeciendo la falta de recursos desde su creación, se reservó para el 2026 una partida de 729 millones, algo más del doble que este año.

El presupuesto de la Legislatura representa apenas un 0,97% del total de la provincia.