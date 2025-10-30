El Presupuesto 2026 de Neuquén será de $7,57 billones: Rolando Figueroa estima otro año con superávit

El gobernador Rolando Figueroa presentará este jueves por la tarde en proyecto de Presupuesto 2026 para Neuquén que ascenderá a 7,57 billones de pesos. La provincia estima mantener el superávit el próximo año, aunque menor al actual, producto de una esperada caída del precio del barril de petróleo que mermará la suba de regalías hidrocarburíferas.

El proyecto se elaboró con las pautas macroeconómicas que planteó el gobierno de Javier Milei y que incluyen una inflación para el 2026 del 10,1% anual y un tipo de cambio promedio a 1.423 pesos.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, con esas estimaciones, el equipo económico de Figueroa enviará esta tarde a la Legislatura un Presupuesto que prevé ingresos totales por 7,5 billones de pesos y gastos por 7,4 billones.

Esos números marcan un resultado financiero superavitario, de 132.328 millones de pesos. Desde la Provincia se indicó que el mayor incremento de los gastos corrientes con relación a los ingresos corrientes hace que este superávit «se vea disminuido en un 69% en relación al proyectado para el ejercicio 2025».

Ingresos en el Presupuesto 2026 de Neuquén

El proyecto de Presupuesto 2026 estima ingresos corrientes para Neuquén de 7,5 billones de pesos, un 29% más que lo previsto para el actual ejercicio. La mayor cantidad de recursos llegarán de las regalías, que aportarán en el año más de 2,9 billones de pesos.

Le seguirán en peso los recursos de la recaudación provincial de impuestos, con 2,3 billones. Por último, la coparticipación nacional seguirá teniendo una menor relevancia: aportará a la canasta de ingresos provinciales 1,2 billones.

A los ingresos corrientes se le sumarán los de capital por 72.031 millones.

Gastos en el Presupuesto 2026 de Neuquén

En cuanto a los gastos corrientes previstos en el Presupuesto 2026 de Neuquén, el gobierno estimó más de 6,2 billones de pesos. Casi el 68% se explican por los sueldos de los trabajadores estatales, que representarán una erogación en el año de 4,2 billones de pesos.

Es la partida que más aumento interanual tendrá: un 48% respecto del Presupuesto 2025 «como consecuencia de que, a lo largo del ejercicio 2025, se fue ajustando por IPC ponderado trimestralmente», se explicó. El próximo miércoles se iniciará el cronograma de reuniones con los sindicatos para fijar la pauta salarial del año que viene.

El pago total en concepto de servicios de deuda será de 433.000 millones en el año, de los cuales 125.195 millones serán por pago de intereses y comisiones. Es decir, el grueso irá a la amortización de capital.

La obra pública en el Presupuesto 2026 de Neuquén

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO del proyecto que ingresará a la Legislatura, Rolando Figueroa prevé un gasto de capital para el 2026 superior a 1,1 billones de pesos, un aumento del 12% respecto a este año.

Un billón será para Inversión Real Directa, es decir, obra pública. El resto se repartirá entre transferencias de capital e inversión financiera. El gobernador había anticipado este mes que la infraestructura era «uno de los ejes centrales» de la planificación para el 2026.