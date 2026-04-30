La desregulación de la actividad farmacéutica en Río Negro fue aprobada por la Legislatura

El debate de la desregulación fue seguido por farmacéuticos, que lograron modificaciones al proyecto original. Foto: M. Ochoa.

El proyecto gubernamental de desregulación de la actividad farmacéutica fue aprobado este jueves por la Legislatura.

Esta sanción —que registró el voto unánime del cuerpo- incorpora la obligatoriedad de la receta electrónica , la prescripción diferida” (hasta seis meses para medicamentos de uso crónico) y habilita la telefarmacia mientras se modifican condiciones para constituirse en titulares de farmacias.

Puntualmente, el mayor contrapunto se planteó en la reforma de quienes pueden ser propietarios, que -hasta ahora- se concentraba en los farmacéuticos. La modificación abre esa posibilidad, lo cual, generó votación dividida en ese punto.

Voto unánime en general y dividido en particular

Esa desregulación fue respaldada por 30 legisladores, empezando por JSRN, UCR, ARI, PRO (la mayoría), como también, los legisladores Yolanda Mansilla (PRN) y el libertario César Domínguez.

El presidente del bloque de JSRN, Facundo López informó de las modificaciones aceptadas al proyecto original. Foto: M.Ochoa

El rechazo sumó 14 votos, que correspondieron a las bancadas peronistas -PJ y Vamos con Todos- y, también, a los parlamentarios Claudio Doctorovich y Juan Murillo, del PRO; y Patricia Mc Kidd, Graciela Picotti y Santiago Ibarrolaza, de Cambia Río Negro.

La iniciativa del Poder Ejecutivo tuvo varias modificaciones, incluso en el propio recinto, a partir de objeciones y aportes del Colegio Farmacéutico de la provincia.

Propiedad y distancia

En relación a la titularidad, la ley actual establece un esquema restringido donde se permite que los dueños sean farmacéuticos, mutuales u obras sociales. La reforma amplía esa posibilidad a “cualquier persona humana o jurídica”, a excepción de las sociedades anónimas.

El Colegio pretendía exigir que un farmacéutico formara parte de las sociedades propietarias, pero el oficialismo no aceptó esa condición y mantuvo la imposición del profesional en la dirección técnica.

El peronista José Luis Berros pidió que el expediente regresara a la Comisión. Foto: M.Ochoa

En el artículo de las distancias se estableció que no podrá ser menor a los 400 metros en localidades superiores a los 15.000 habitantes, mientras que en las inferiores será de 200 metros. En concreto, ese punto -finalmente- no tuvo alteración mayor a la vigente.

Además, se incorporan incentivos estatales para promover la instalación en zonas remotas o barrios con baja presencia del servicio. La idea es corregir desequilibrios territoriales mediante beneficios, en lugar de restricciones.

El debate

Andrea Escudero, de JSRN, abrió el debate parlamentario. Fue la informante del proyecto que lo explicó como de “actualización y modernización farmacéutica”.

Después, el presidente de la bancada oficialista, Facundo López, adelantó las modificaciones, a partir de pedidos del Colegio. Insistió en que no existía voluntad de “perjudicar a nadie”, pero sostuvo criterios de desregulación, como que no se aceptaba sostener la exigencia de que un farmacéutico debía integrar la titularidad, como requería la entidad de los profesionales.

Los legisladores Mc Kidd, Ibarrolaza y Picotti rechazaron el artículo de la desregulación de la propiedad de las farmacias. Foto: M.Ochoa.

El titular de Vamos con Todos, José Luis Berros se quejó por la «urgencia» del tratamiento y pidió que el expediente vuelva a la Comisión. Gabriela Picotti, de Cambia Río Negro, apoyó ese pedido para seguir con el análisis.

La legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) defendió el “modelo sanitario” frente al “mercantil”, advirtiendo los riesgos de que la farmacia sea concebida como “un mero comercio regido por las leyes del mercado”.

Luciano Delgado Sempé (VcT) cuestionó la apertura de la propiedad a las sociedades. “No sabemos quiénes están detrás”, advirtió.

Mansilla, de PRN, consideró «necesaria» la reforma y aportó al texto definitivo, mientras que Leandro García, del PJ-NE, machacó a favor de la participación del farmacéutico en la propiedad. Entendió que la discusión no debe ser sobre la “figura societaria, sino sobre el modelo sanitario que se pretende sostener”.

Desde el PRO, Juan Martín no compartió que el proyecto vuelva a la comisión, pues las posiciones no variarían. Consideró que “desregular no implica ausencia de reglas. El Estado debe garantizar equilibrio entre intereses”.