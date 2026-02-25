La Legislatura se reactiva y define el orden sucesorio de Rolando Figueroa con nombres conocidos

La Legislatura de Neuquén elegirá y definirá hoy a las autoridades de la cámara para este 2026, además de los principales detalles de la apertura de sesiones que el domingo brindará el gobernador Rolando Figueroa.

De acuerdo a lo que se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria ayer martes, la sesión preparatoria comenzará a las 10 y se limitará a resolver cuestiones institucionales y protocolares del funcionamiento del cuerpo legislativo.

La Legislatura, sus autoridades y el orden sucesorio

Entre las principales definiciones a tomar, se encuentra la selección y la ratificación de las autoridades de la cámara.

Desde la destitución de la exvicegobernadora Gloria Ruiz por inhabilidad moral a fines de 2024, la conducción del recinto quedó en manos de la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina. El cargo de vicepresidenta segunda, en tanto, fue ocupado por la diputada del MPN, Daniela Rucci.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO de fuentes legislativas, la intención del oficialismo de Comunidad es conservar la fórmula y por eso, durante la sesión de hoy, volvería proponer sus nombres ante el resto de los diputados.

El dato, aunque no deja de responder a una cuestión de formas, resulta importante, ya que ambos cargos conforman la línea de sucesión directa del mandatario provincial, a tal punto que, cuando Figueroa se encontró fuera de la provincia, fue Reina quien tomó las riendas del Poder Ejecutivo.

Cuestión de horarios

Durante el debate, también se establecerán el horario para la apertura de sesiones del domingo y los diputados que participarán de la recepción al gobernador una vez que arribe al edificio legislativo.

Si bien todavía resta el visto bueno formal, todo indica que los legisladores se encontrarán a las 9:30 para darle inicio a la sesión desde las 10, con el mensaje que brindará Figueroa.

La agenda de la preparatoria incluye además el establecimiento del cronograma que seguirá la Legislatura este 2026. Es decir que se deberán acordar los días y horarios de las comisiones y las sesiones a lo largo del año. En este ítem tampoco habría modificaciones, adelantaron desde el Poder Legislativo.