Surge un interbloque opositor a Rolando Figueroa en la Legislatura: «Queremos debatir, no obstruir»

Un grupo de diputados de la oposición al gobierno de Rolando Figueroa adelantó que hará un pedido en los próximos días para empezar a trabajar como un interbloque en la Legislatura de Neuquén.

La solicitud podría hacerse la semana que viene e incluiría las bancas de, al menos, tres bloques que hasta ahora venían trabajando de manera separada, más allá de la coordinación en algún tema puntual.

Se trata de los legisladores Brenda Buchiniz (Cumplir), César Gass (UCR-Juntos por el Cambio) y los tres integrantes de Democracia Neuquén, Mónica Guanque, Federico Méndez y María Cecilia Papa. Este último espacio fue noticia a fines del año pasado, cuando se conformó como un desprendimiento de Comunidad, la bancada que responde al mandatario provincial.

Buchiniz le dijo a Diario RÍO NEGRO que el objetivo del interbloque es aumentar el debate tanto en las comisiones como en las sesiones de la Legislatura. «No queremos obstruir, sino ser un espacio de construcción y de debate conjunto«, precisó.

Los orígenes del nuevo interbloque en la Legislatura

Los primeros movimientos empezaron a configurarse a fines del año pasado con la salida de Guanque y Méndez del oficialismo, y se consolidaron a principios de este, durante el receso legislativo, con el ingreso de algunos pedidos de informes al Gobierno.

Uno de ellos se presentó por el funcionamiento de la corporación Pulmarí y otro fue enviado por un proyecto hidrocarburífero en la zona de Loma La Lata, que demandó de una audiencia pública no exenta de cuestionamientos en Añelo.

Las iniciativas, con algunas diferencias, fueron firmadas por algunos diputados del incipiente interbloque y por integrantes de otros sectores más distantes ideológicamente, como Unión por la Patria y la Izquierda.

En el caso de Pulmarí, explicó la diputada de Cumplir, el pedido se hizo por el reclamo de un grupo de pobladores de ley que cuestionan el funcionamiento de la corporación integrada por Nación, Provincia y comunidades mapuches de la zona.

Los vecinos hablaron de una falta de «reconocimiento» a sus derechos de uso de la tierra y acusaron de ello a la entidad, en especial, porque aseguran provenir de familias asentadas en el lugar desde mucho antes de su fundación.

«Muchas veces no necesitan consultar ni plebiscitar anda»

De acuerdo a Buchiniz, la colaboración en estas solicitudes respondió a una «estrategia legislativa», destinada a «intentar frenar un avasallamiento» sobre la cámara.

«Nos organizamos en diciembre y empezamos a trabajar proyectos concretos, con puntos de interés común», dijo la diputada identificada con los ideales libertarios, aunque no integra La Libertad Avanza en la provincia.

Según adelantó, «este trabajo va a seguir de esta manera». Y destacó la relevancia de «unirnos en estos planteos, porque muchas veces el oficialismo no necesita consultar ni plebiscitar nada«. «Los temas se tratan y se aprueban cuando ellos quieren», enfatizó.

La diputada cuestionó la sanción de algunas leyes del oficialismo que tildó de «defectuosas» y recordó lo que pasó con los créditos de los organismos multilaterales a fines del año pasado, cuando necesitaron de una segunda norma aclaratoria, además de la propia ley que los habilitó.

El pedido para conformar el interbloque respetará, sin embargo, la existencia de los bloques originales. La solicitud «no demandaría de gran trámite», remarcó Buchiniz.

De presentarse la próxima semana, la gestión se desarrollaría en simultáneo a la sesión preparatoria que definirá las autoridades de la cámara y los detalles de la apertura de sesiones que hará Rolando Figueroa el domingo 1 de marzo. En principio, ese encuentro será el jueves 26 de febrero, a partir de las 10.