Luis Bertolini pidió recusar al fiscal que investiga su gestión en la intendencia de Plottier

La defensa del intendente de Plottier, Luis Bertolini, solicitó recusar al fiscal jefe Pablo Vignaroli en el contexto de la investigación que se inició contra el jefe comunal por presuntas irregularidades en su gestión municipal.

El planteo lo hicieron los dos abogados que asisten al titular de la intendencia, Javier Muñoz y Maximiliano Gómez, quienes responsabilizaron al funcionario judicial de llevar adelante «una sistemática litigación mediática» contra su defendido.

Los reproches de la defensa de Luis Bertolini a la fiscalía

De acuerdo a los letrados, el jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos evidenció una «manifiesta pérdida de objetividad y prejuzgamiento público», al exponer «detalles precisos, sesgados y anticipados sobre la presenta investigación, vulnerando el deber de reserva y el principio de inocencia de nuestro defendido».

La presentación se hizo esta mañana en la sede del Ministerio Público e incluyó una solicitud para que se cede de inmediato con «las filtraciones a la prensa vinculadas a evidencias de esta investigación preliminar».

Para la defensa del intendente Bertolini, el fiscal «adelantó públicamente calificaciones legales» y dio por sentada la existencia de delitos antes de formular cargos, acusación que respaldaron con citas de Vignaroli en este diario y otros medios de la región.

El avance de la investigación

El caso se inició por una denuncia radicada a mediados del mes pasado, que acusó a la gestión del actual intendente de eximir del pago de tasas municipales a un barrio privado de la ciudad de Plottier y realizar contrataciones directas a una empresa con vínculos familiares en el Ejecutivo local.

Días después de aquella presentación, la fiscalía ahora cuestionada solicitó una serie de allanamientos en distintos domicilios de la localidad, incluido el del jefe comunal.

Según habían adelantado fuentes judiciales, la investigación cuadraba con los supuestos delitos de negociación incompatible y fraude a la administración pública, además de incumplimiento a los deberes de funcionario público.

Luego de los procedimientos, Bertolini encabezó una conferencia de prensa, donde aseguró que no pensaba renunciar a su cargo y que los procedimientos, según observaba, buscaban «amedrentarlo».

«Una condena social anticipada»

Al plantear la recusación, sus abogados aseguraron que la conducta del fiscal resultó «inadmisible». Señalaron que en distintas declaraciones a los medios, habló de la «existencia de sobreprecios» y reveló «detalles de entrevistas testimoniales», imponiendo «una condena social anticipada».

En esa línea, consideraron que la actitud del Ministerio Público Fiscal «es inadmisible en un Estado de Derecho» y violenta garantías fundamentales, como el principio de inocencia, el deber de objetividad y el deber de reserva.

Los representantes legales de Bertolini plantearon finalmente la elevación de las actuaciones al fiscal general de Neuquén, José Gerez, para que tome conocimiento, promueva una resolución y ordene «el inmediato cese de las filtraciones de información y declaraciones públicas a la prensa vinculadas a evidencias, testimoniales y especulaciones sobre la presente investigación.

Consultado por diario RÍO NEGRO, Maximiliano Gómez, uno de los abogados de Bertolini, indicó que actualmente la investigación se encuentra en su fase preliminar y que el intendente aún no está imputado.

Entre sus principales cuestionamientos, se refirió a la mención que hizo el fiscal sobre el testimonio de un funcionario municipal que supuestamente daba cuenta de las maniobras para realizar contrataciones directas en la intendencia.

«Desde el 9 de febrero que asumimos la defensa del arquitecto Luis Bertolini planteamos que se nos hiciera entrega de toda la documentación de la causa, pero después nos enteramos que había una entrevista a la que nunca accedimos», resumió a este medio.

Adelantó que de no obtener una respuesta favorable a su planteo, la defensa analizará repetir el pedido pero ante un juez de Garantías.