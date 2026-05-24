La Legislatura tiene fecha de sesión, con proyectos en lista y una confrontación demorada

La Legislatura rionegrina sesionará el próximo 4 de junio, con un temario y un contexto parlamentario aún por resolver.

El vicegobernador Pedro Pesatti ya formalizó el llamado para esa jornada, previéndose la inclusión de proyectos con dictamen que se apartaron del orden del día de la sesión del 30 de abril y, también, podría ingresar algunos del Poder Ejecutivo. Por caso, en el encuentro con los Comisionados, en el gobierno provincial se habló del inminente envío del proyecto que les permitirá el cobro de tasas a esas organizaciones locales.

En su último encuentro, Labor excluyó decenas de expedientes con el argumento de que quedarían para la próxima sesión. Figuran, entre ellos, el proyecto para restringir y fijar «criterios de excepcionalidad de acceso a los beneficios” de salidas transitorias o libertad condicional (autores Facundo López y Lucas Pica, de JSRN), y otros dos educativos: uno que regula el uso de los dispositivos digitales en las escuelas (Roberta Scavo, del ARI-CC), y en el segundo se establece un “puntaje especial” en la carrera docente a los “egresados de los Institutos de Formación” de Río Negro (Soraya Yahuar, de JSRN, y los radicales Ariel Bernatene y Lorena Matzen).

Entre los expedientes dictaminados figuran el que modifica el puntaje en la carrera docente y otro que limita las salidas transitorias o libertad condicional.

Además, en otro expediente pendiente se prevé la creación del Colegio de Profesionales de la Psicología de Río Negro (Marisel Cevoli, de JSRN, y Daniela Agostino, de UCR).

La previa de la sesión del 4 comprenderá comisiones, pero también contemplará la tradicional reunión de Labor para definir el temario y, seguramente, resolver el estado de dos bloques, cuya creación quedó en suspenso por diferencias en el seno de JSRN.

En la última reunión, Labor Parlamentaria analizó la creación del noveno bloque, pero no se resolvió y suman dos bancadas en suspenso. Foto. Gentileza.

En diciembre, Pesatti firmó la resolución de creación de la bancada Cambia Río Negro, alineada con el diputado Aníbal Tortoriello. Su plena funcionalidad se bloqueó en febrero cuando el oficialismo objetó esa decisión en Labor y, al final, ese armado quedó “en suspenso”. Así, figura incluso en la página oficial de la Legislatura, con la presidencia de Patricia Mc Kidd y la integración de Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti y Claudio Doctorovich.

Habrán transcurrido tres meses de irresolución cuando vuelva a juntarse Labor en la preparatoria para la sesión del 4.

Además, en la anterior reunión, Pesatti informó de su habilitación del noveno bloque destinado a La Libertad Avanza, con César Domínguez (de Primero Río Negro). Esa constitución también fue bloqueada y, en la defensa de su decisión, el vice enfrentó a quienes la impugnaban. “Yo la autorizo y si Uds. no la quieren, la rechazan”, desafió a los críticos, encabezados por Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) y la adhesión determinante del presidente de JSRN, Facundo López. Igual, la confrontación se aplazó y la determinación se postergó para el siguiente encuentro. Eso ocurrirá entre el martes 2 o el miércoles 3 de junio.

La conclusión no parece ser otra que la colisión entre la postura de Pesatti y el rechazo del bloque, sostenido por López y en cumplimiento del propósito del gobernador Alberto Weretilneck para no permitir un espacio institucional a Tortoriello.

La relación entre el mandatario y su vice sigue muy dañada y los últimos sucesos no fueron -precisamente- de acercamiento, a partir de que el proceso de renovación de JSRN donde no tuvo participación de Pesatti o sus repetidas críticas públicas al gobernador.

Tampoco existieron avances en el gesto político que se insinuó cuando, en su mensaje de apertura legislativa, Weretilneck anunció la constitución del Instituto Autárquico de Planificación, que fue un proyecto alentado por el vicegobernador. Lo único nuevo, en tres meses, fueron notas de pedidos de designaciones de los representantes al directorio.