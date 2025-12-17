La ley de narcotest para funcionarios en Neuquén aún no se aplica por falta de reglamentación

Los exámenes toxicológicos sorpresivos a políticos y jueces aún no se realizan en Neuquén. La ley, aprobada en octubre que establece su obligatoriedad no fue reglamentada, lo que impide comenzar con los testeos periódicos.

Los integrantes de los tres poderes del Estado deben someterse a un «control antidoping» en el que se verificará la presencia de sustancias psicoactivas prohibidas como metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, barbitúricos entre otras.

Del resultado del test depende la permanencia en el cargo, ya que en caso de que de positivo el funcionario o la funcionaria podría recibir una sanción. Tiene derecho a una contrapueba.

La ley indica que los exámenes deben ser realizados «por personal habilitado en el lugar donde cumplan sus funciones». La negativa injustificada es considerada equivalente a un resultado positivo.

El costo del test se descontará de los haberes.

La propuesta fue impulsada por el gobernador Rolando Figueroa al inicio del período ordinario de sesiones. Se sancionó en octubre por amplia mayoría. Sólo votaron en contra legisladores de izquierda.

Comprende al mandatario y su vice, jefe de Gabinete, ministros, secretarios, fiscal de Estado y asesor general de Gobierno, legisladores, presidente y vocales del Tribunal Superior de Justicia, fiscal y defensor general, jueces, fiscales y defensores de todos los fueros, consejeros de la magistratura, directivos de organismos autárquicos, descentralizados, empresas del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria, intendentes y concejales.

Sorpresivo no voluntario

Para que sea operativa la ley es necesaria su reglamentación. Entre otros aspectos se debe determinar qué organismo será autoridad de aplicación, el procedimiento ante la negativa al testeo, las condiciones técnicas, protocolos de acceso, plazos de conservación y medidas de seguridad aplicables a los exámenes.

Según fuentes oficiales consultadas por Diario RÍO NEGRO el ministerio de Salud de Neuquén avanzó sobre el modo en que se tomarán las muestras, pero esto es apenas un aspecto de la ley.

Tanto el gobernador como el intendente Mariano Gaido fueron voluntariamente a testearse en el hospital Castro Rendón, con resultado negativo. De todas formas la ley determina que el control es sorpresivo. La idea es que sean convocados aleatoriamente y no que cada persona vaya por su cuenta.

Hay municipios que adhirieron a esta iniciativa, como Neuquén capital y Zapala. Aprobaron sus propias ordenanzas para alcanzar a concejales y autoridades locales. Sin embargo son tributarias de la ley, por lo que todavía no están en condiciones de aplicarse tampoco.