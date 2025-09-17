Rolando Figueroa se realizó un narcotest luego de la aprobación de la ley en Neuquén: cómo le fue

Este miércoles la Legislatura de Neuquén aprobó la Ley de Narcotest, la cual establece la obligatoriedad de los exámenes toxicológicos al gobernador, diputados, diputadas y jueces. Rolando Figueroa celebró la aprobación del proyecto y anunció que se realizó un examen toxicológico en el hospital Castro Rendón. Cómo le fue.

La Cámara de Diputados de la provincia aprobó la ley en general y por mayoría con votos de los bloques Comunidad, PRO-NCN, Avanzar, Cumplir, Fuerza Libertaria, Juntos, MPN, UxP, JxC-UCR, Arriba Neuquén y Neuquén Federal. Por su parte, FIT-U y PTS-FIT-U votaron en contra.

«Hoy la Legislatura de Neuquén aprobó la ley de narcotest para funcionarios públicos. Tal como lo anuncié el 1° de marzo, quiero ser el primero en someterme a la prueba«, manifestó el gobernador en sus redes sociales.

El mandatario publicó un video de cómo es el proceso del control antidoping en el nosocomio y mostró los resultados negativo que obtuvo.

«Quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones trascendentes con nuestra firma debemos hacerlo con plena conciencia de nuestros actos», sostuvo el gobernador.

Cómo funcionará el narcotest para políticos y jueces en Neuquén

Lo que se busca es detectar la presencia de sustancias psicoactivas prohibidas: metabolitos de opioides, de cannabinoides y de cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA y MDA, benzodiacepinas, barbitúricos y cualquier otra que la autoridad de aplicación determine.

Este control «antidoping» provincial excluirá a los policías, ya que actualmente la ley orgánica de la fuerza les impone test periódicos. Quedarán afuera también los candidatos y candidatas que se presenten a elecciones. Si ganan estarán alcanzados por la ley.

Quiénes deberán hacérselo serán el gobernador y su vice, el gabinete completo, legisladores, vocales del Tribunal Superior de Justicia, jueces, fiscales y defensores de todos los fueros y el fiscal de Estado. Como mínimo una vez al año, de forma sorpresiva y aleatoria (esto significa que no sabrán en qué momento les puede tocar). El costo correrá por cuenta de cada persona.

En la reglamentación (que hará el Ejecutivo) se establecerá cómo se tomarán las muestras y cuál será la autoridad de aplicación.