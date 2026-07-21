El Senado entra en receso invernal y deja una agenda compleja para el Gobierno hasta fin de año

El Senado de la Nación inició el receso invernal en medio de una marcada parálisis parlamentaria y con la sesión en cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto. La bancada de La Libertad Avanza, referenciada en la Cámara Alta por Patricia Bullrich, acumula un paquete de reformas trabadas por falta de acuerdos con la oposición, lo que frena la agenda impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Tras las vacaciones de invierno, la actividad legislativa arrancará con el complejo borrador sobre propiedad privada y el avance de la ley Hojarasca. Sin embargo, la tensión principal estará en los expedientes de mayor volumen político y económico: la sanción definitiva del súper RIGI, la reforma de la ley de salud mental, la suspensión de las PASO y la discusión por los subsidios de zonas frías, un punto crítico para la Patagonia antes del ingreso del Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados en septiembre.

Del «súper RIGI» a la ley Hojarasca: los proyectos congelados en comisiones

En un repaso por la agenda legislativa que realizó infobae, se resaltó que la falta de acuerdos obligó a pausar el debate sobre la ley de propiedad privada tras la redacción de al menos 15 borradores posteriores al dictamen inicial. Este freno modificó el cronograma de la ley Hojarasca y de la ley de Sociedades, dos de las principales apuestas del equipo técnico de Federico Sturzenegger para desregular la economía.

En paralelo, el proyecto conocido como súper RIGI —que ya cuenta con el visto bueno de la Cámara de Diputados— sufrió una ralentización al ser girado a tres comisiones del Senado, lo que exige una negociación más compleja para alcanzar las firmas necesarias. A este panorama se suma el reclamo de la Casa Rosada para que la Cámara baja corrija modificaciones recientes sobre la ley de inocencia fiscal, evidenciando la volatilidad de los consensos en el Congreso.

Salud mental, suspensión de las PASO y el debate por las zonas frías

En el área social y legislativa, el Senado mantiene en agenda la modificación de la norma sobre adicciones y tratamiento psiquiátrico. Según revelaron fuentes oficiales a Infobae, el Ejecutivo buscará retomar la iniciativa tras las vacaciones invernales. Durante las exposiciones en comisiones realizadas en mayo, la directora de Abordaje Integral de Salud Mental, Liliana González, argumentó la necesidad de cambios estructurales en la norma:

«Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente», sostuvo la funcionaria ante los legisladores.

Por otra parte, las negociaciones en torno a la reforma política avanzan a ritmo lento. En los pasillos de Balcarce 50 el interés central se concentra en suspender las elecciones PASO, aunque en la Cámara Alta estiman que no habrá movimientos concretos antes de octubre o noviembre.

Para esa misma época, el Ejecutivo proyecta discutir la reducción de las asignaciones por zonas frías en las facturas de gas y electricidad, una medida orientada a generar un ahorro fiscal sustancial en las cuentas públicas previo a la presentación formal del Presupuesto 2027.

Aumento de dietas, Presupuesto 2027 y la estrategia de La Libertad Avanza

El reinicio del trabajo parlamentario se dará en un contexto atravesado por la polémica en torno a los ingresos de los miembros de la Cámara Alta. Justo antes del inicio del receso, los legisladores de todos los bloques percibieron una actualización en sus dietas —superando los 12 millones de pesos en bruto— al estar acopladas automáticamente a las paritarias de los empleados legislativos, según lo resuelto por el cuerpo en 2024.

Con la vista puesta en la segunda mitad del año, el oficialismo evalúa además proyectos complementarios como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y mecanismos de paralización presupuestaria conocidos como shutdown. La viabilidad de este paquete dependerá de la capacidad de la bancada libertaria para articular alianzas con los bloques provinciales y opositores, en un escenario donde las concesiones políticas comenzarán a medirse bajo la lupa del calendario electoral.