Elecciones en Río Negro: libertarios cierran su lista, sin el PRO, y el PJ afianza sus candidatos

El PJ continúa con la documentación pero, en principio, no alteraría la lista peronista y resta confirmar dos lugares suplentes. Foto: Marcelo Ochoa

Este domingo a las 24 vence el plazo de inscripción de las propuestas y de los candidatos para la elección parlamentaria del 26 de octubre.

En Río Negro se anticipa que serán siete y no seis como era el cálculo hasta el jueves, cuando el PRO todavía integraba la alianza La Libertad Avanza.

A las presentaciones de cuatro alianzas (la oficialista JDRN, la de Fuerza Patria, la del Frente de Izquierda y la libertaria) se sumarán las de tres partidos: Primero Río Negro, Movimiento al Socialismo y el PRO.

El oficialismo provincial concluyó con su nómina, que encabezará Facundo López, y en Bariloche «inició su marcha» electoral -según lo definió- con un acto convocado por el intendente Walter Cortés.

En Bariloche, la alianza oficialista «inició la marcha» electoral, con Weretilneck y Cortés, los candidatos López, Confini y Muena. Foto Gentileza.

La Libertad Avanza reformula su plantilla, tras la salida de la fuerza fundada por Mauricio Macri. Se sostiene, en principio, la candidatura de Lorena Villaverde al Senado y se confirmó que Aníbal Tortoriello liderará el tramo de Diputados.

El viedmense Damián Torres iría como segundo para la Cámara Alta y en igual ubicación para la Baja se proponía a una emprendedora barilochense.

Para la Justicia, la campaña se inicia el 27 de agosto. Pero el juez Villanueva recordó ese plazo a los partidos por el adelantamiento que se advierte del proceso.

Las definiciones recaen en la dirigencia nacional -puntualmente, Eduardo “Lule” Menem por poder delegado de Karina Milei- y, entre ellas, la confirmación de que LLA se quedaría con el segundo casillero al Senado, que derivó en la deserción “amarilla”.

Durante varios días, esa postulación pareció estar destinada a Juan Martín, el titular del PRO, a partir de sus lazos con el gobierno nacional, especialmente la ministra Patricia Bullrich.

Al final, la oferta definitiva fue una plaza titular para Diputados, puntualmente una mujer detrás del exintendente cipoleño.

Eso ocurrió al mediodía del jueves y, pocas horas después, la mesa del PRO se reunía y formalizaba el uso de la cláusula 6 del acuerdo de la alianza LLA que prevé la posibilidad de la renuncia a su integración. También se proclamaron los candidatos propios definidos en el proceso interno para su posterior inscripción en la Justicia.

La diputada libertaria Lorena Villaverde se sostiene como primera candidata en el tramo al Senado, a pesar de los cuestionamientos. Imagen captura de pantalla

Antes, varios dirigentes intentaron que Martín demorara la ruptura para seguir hablando, pero el legislador estaba decidido y respondió que llevaba diez días en Buenos Aires con negociaciones. No quería volver sobre el tema y, por las dudas, alentó un durísimo posicionamiento que cerró todo canal de intercambio con sus recientes aliados, a partir de que los calificó de “delincuentes, vagos y paracaidistas”.

Por su parte, el justicialismo rionegrino concluye con las documentaciones para la anotación de Fuerza Patria, restando solo cerrar dos postulaciones, ya que, en principio, mantendría inalterable la plantilla del PJ.

Así, las candidaturas al Senado corresponderán al diputado Martín Soria, la legisladora Ana Marks y el intendente de Conesa, Héctor Leineker. La cuarta -segunda suplente- no está confirmada. Se pensó en otra peronista: la jefe de Catriel, Daniela Salzotto.

En Diputados, las inscripciones recaerán en la científica barilochense Adriana Serquis; Leandro Costa Brutten y Zulma Romero. Faltaría completar con el cuarto candidato.