La Libertad Avanza debutará como primera minoría en Diputados: qué necesita para aprobar proyectos

Con información de Carolina Ramos.

El Poder Ejecutivo llamó a sesiones extraordinarias para que el Congreso trate el Presupuesto 2026 y las reformas de la segunda etapa de la gestión de Javier Milei. El decreto fue firmado este viernes y el período se extenderá del 10 al 30 de diciembre, con posibilidad de reanudarse a fines de enero o bien en febrero. De esta manera, inicia oficialmente la etapa de La Libertad Avanza como primera minoría en Diputados.

La convocatoria a extraordinarias que firmó el presidente Javier Milei fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e incluirá seis puntos: el Presupuesto 2026; el proyecto de “inocencia fiscal” con el que buscan “sacar los dólares del colchón”; la iniciativa para establecer el déficit cero como regla fiscal; las reformas laboral, tributaria y penal; y una modificación de la Ley de Glaciares para facilitar la explotación minera, a pedido de gobernadores interesados.

El temario es ambicioso para los pocos días hábiles entre la Navidad y las fiestas de fin de año, y en el Congreso saben que será muy difícil un tratamiento exprés.

Por eso, los esfuerzos estarían concentrados en sancionar en ambas Cámaras el Presupuesto 2026 y los cambios tributarios, por un lado; e iniciar el debate de la reforma laboral en el Senado, por otro.

Para esto, el oficialimo logró reunir 95 diputados con el pase de varios del PRO y otros bloques. Esta conquista acercará al bloque libertario a los dictámenes de mayoría en las comisiones, mientras que en el recinto deberá conseguir 34 voluntades extra para sesionar y aprobar los proyectos.

Qué pasa con las comisiones en el Congreso

Con respecto a las reformas, la «modernización laboral» ingresará por el Senado y la comisión encargada de discutirla será la de Trabajo y Previsión Social, donde seguiría como presidenta la cordobesa Carmen Álvarez Rivero con aval de la futura jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.

Los libertarios se preparan para dar el debate sin la presión del caso de Lorena Villaverde, la rionegrina con presuntos vínculos con el narco, quien finalmente renunció a ocupar su banca para quedarse dos años más como diputada.

Mientras tanto, en Diputados deberán constituirse, en principio, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Legislación Penal.

La primera deberá recomenzar el debate de la “ley de leyes” porque el dictamen firmado en noviembre caducó. Seguirá al frente del conjunto el economista Bertie Benegas Lynch.

La segunda comisión tiene competencia sobre el proyecto de “inocencia fiscal” y todo indica que continuará en manos de la cordobesa Laura Rodríguez Machado, ya no por el PRO sino por La Libertad Avanza.

Tras ser reelecto como presidente de la Cámara, Martín Menem está abocado a la compleja tarea de distribuir los nuevos miembros de las comisiones, luego de que en la sesión preparatoria le delegaran esa facultad.

Según establece el reglamento, se tiene que realizar una distribución “por espacios políticos”, por lo que Menem tendrá discrecionalidad para definir si el criterio es por bloques o interbloques.

Por su parte, Unión por la Patria pidió que para el cálculo se aplique el sistema D’Hondt, dado a que denuncia haber sido perjudicado en el reparto hace dos años.