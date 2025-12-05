Manuel Adorni anunció los seis proyectos que se debatirán en el Congreso durante las sesiones extraordinarias

El presidente Javier Milei firmó esta tarde el decreto que convoca a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó las fechas y los proyectos que entrarán en el temario.

A través de sus redes sociales, Adorni indicó que el debate será desde el miércoles 10 hasta el martes 30 de diciembre.

Asimismo, detalló que los «asuntos a tratar» serán los siguientes:

Presupuesto 2026 .

. Inocencia Fiscal .

. Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria .

. Modernización laboral .

. Reforma del Código Penal .

. Adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar.

«El avance hacia la prosperidad es irrefrenable. Dios bendiga a la República Argentina. Fin», concluyó el ex vocero presidencial.

Las sesiones extraordinarias marcarán el debut de La Libertad Avanza como primera minoría en Diputados, tras reunir 95 diputados con el pase de varios del PRO y otros bloques. Esta conquista acercará al oficialismo a los dictámenes de mayoría en las comisiones, mientras que en el recinto deberá conseguir 34 voluntades extra para sesionar y aprobar los proyectos.

El próximo martes 9 se presentará el proyecto de reforma laboral

En cuando a la reforma laboral, que ya es rechazada por los gremios y el peronismo, se presentará el próximo martes 9. Ese mismo día, el bloque de diputados comandado por el cordobés Gabriel Bornoroni recibirá al ministro Sturzenegger, quien integró el Consejo de Mayo y trabajó en la letra chica de los proyectos. El encuentro fue confirmado a los legisladores por dos secretarios de la cartera, Maximiliano Fariña y Alejandro Cacace, que se reunieron con los legisladores el último martes.

Participantes de esa reunión aclararon a este medio que no se les entregó ningún proyecto por temor a filtraciones, aunque ya circula un nuevo borrador de la “modernización laboral” de 182 artículos, que incluyen la opción de fondo de cese laboral para reemplazar la indemnización, el banco de horas, convenios por empresa, salarios por productividad y un límite al derecho a huelga a través de la ampliación de los servicios esenciales, entre otros puntos.

La semana pasada, el Partido Justicialista emitió un comunicado de rechazo a la ley. “La reforma laboral que impulsa el Gobierno no nace en Argentina, nace en Washington: es parte del pliego de condiciones del FMI”, denunció el peronismo. Sostuvo que “buscan consolidar una precarización donde los trabajadores seguirán retrocediendo: menos derechos, más horas de trabajo y salarios más bajos”.

La reforma laboral ingresará por el Senado y la comisión encargada de discutirla será la de Trabajo y Previsión Social, donde seguiría como presidenta la cordobesa Carmen Álvarez Rivero con aval de la futura jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich. Los libertarios se preparan para dar el debate sin la presión del caso de Lorena Villaverde, la rionegrina con presuntos vínculos con el narco, quien finalmente renunció a ocupar su banca para quedarse dos años más como diputada.

En Diputados deberán constituirse, en principio, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Legislación Penal. La primera deberá recomenzar el debate de la “ley de leyes” porque el dictamen firmado en noviembre caducó. Seguirá al frente del conjunto el economista Bertie Benegas Lynch. La segunda comisión tiene competencia sobre el proyecto de “inocencia fiscal” y todo indica que continuará en manos de la cordobesa Laura Rodríguez Machado, ya no por el PRO sino por La Libertad Avanza.

Tras ser reelecto como presidente de la Cámara, Martín Menem está abocado a la compleja tarea de distribuir los nuevos miembros de las comisiones, luego de que en la sesión preparatoria le delegaran esa facultad. El reglamento establece una distribución “por espacios políticos”, por lo que Menem tendrá discrecionalidad para definir si el criterio es por bloques o interbloques. Unión por la Patria, que denuncia haber sido perjudicado en el reparto hace dos años, pidió que para el cálculo se aplique el sistema D’Hondt.