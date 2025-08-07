La Libertad Avanza de Río Negro se despegó de la crisis que vive Marcelo Román en Allen

La dirigencia de la Libertad Avanza (LLA), el partido al que Marcelo Román se mudó tras ganar las elecciones de la intendencia de Allen por la UCR, ayer se despegó de la crisis institucional que vive el jefe comunal.



“Es una cuestión de Gestión. Seguramente en la próxima reunión partidaria se evaluará, si el asiste y explica la situación”, señaló Julián Goinhex, presidente del Congreso partidario de LLA, y mano derecha de la diputada Lorena Villaverde.



“El tema es que no asiste a las reuniones”, se aclaró.



Desde la conducción de la LLA también se indicó que Román desde marzo estaba alejado de la actividad partidaria alegando que estaba avocado a la gestión.



Según indicó Goinhex, Román nunca expuso en el seno del partido su situación en la municipalidad.

Cabe aclarar que Román es vicepresidente de LLA, aunque en junio lanzó una línea partidaria interna.



La profundización de los conflictos en el seno de la municipalidad de Allen implicó renuncias de funcionarios, denuncias de hostigamiento laboral e incluso un allanamiento liderado por la fiscal María Celeste Benatti.



La investigación judicial, que está en etapa preliminar y con diez días de reserva pública de las actuaciones, para resguardar la información que se recabó en el procedimiento judicial.

La denuncia judicial contra el intendente de Allen



La denuncia fue realizada por el Tribunal de Cuentas de Allen contra Román, por peculado, y contra el empresario local de medios Sebastián Ocampo, por usurpación de cargo público.



En la presentación judicial del órgano contralor señalaron que Ocampo “ejerce funciones propias del cargo de intendente del municipio de Allen sin tener la facultad legal para ello. Esto incluye la toma de decisiones en la gestión municipal, participación activa en reuniones de gabinete, decisiones sobre compras, contrataciones y asignaciones presupuestarias”.



El tribunal indicó que cuenta con testimonios que certifican la “existencia de este ejercicio irregular del cargo”, constató la existencia de la línea telefónica que utiliza Ocampo y que abona la comuna; y el pago de honorarios mediante publicidad a su radio y una supuesta triangulación de facturas a través de un empleado de sus medios.

Dos renuncias en pocos días en Allen

En los últimos días se sucedieron dos renuncias clave en el gabinete de Marcelo Román. Hace una semana atrás se confirmaba la salida de Benjamín Marín, el jefe de Gabinete del municipio de Allen.

Marín era un hombre clave en la estructura del gobierno de Román.

Hace apenas 48 horas se conocía que también dejaba su cargo: Marta Escobar, dejó la secretaría de Desarrollo Social,