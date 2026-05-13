Una influencer tocó en Bariloche un ratón que transmite hantavirus y subió el video a TikTok

Una influencer se volvió viral en redes sociales tras publicar un video en el que aparece tocando y sosteniendo un ratón colilargo durante una excursión por Circuito Chico. El episodio generó una ola de comentarios y advertencias por parte de usuarios que le señalaron que se trataba del roedor asociado a la transmisión del hantavirus.

La situación tomó mayor repercusión en medio del alerta sanitario que existe actualmente por casos vinculados a la enfermedad y tras el impacto que generó el caso del crucero MV Hondius, donde tres personas murieron y otras permanecen bajo observación médica.

El video viral de la influencer en Bariloche

Marina Korb suele compartir contenido de sus viajes alrededor del mundo y, hace menos de una semana, publicó en TikTok un video grabado durante su paso por Bariloche.

#raton ♬ original sound – marina_korb @marina_korb En mi defensa no sabía que ese era el ratón colilargo que porta el virus, yo solo ví un bicho muy cute, y esa noche me enteré que en esa semana habian fallecido personas por un rebrote ahí mismo ☠️ Spoiler: sobreviví. Justo el ratoncito ese no tenía nada 🫶🏻 pero no lo hagan en sus casas!! #hantavirus

En las imágenes se puede ver cómo la joven acaricia al pequeño roedor e incluso lo sostiene sobre la palma de su mano mientras se muestra sorprendida por su apariencia.

“Qué lindo, encima es re suavecito”, comenta en el video mientras toca al animal.

Incluso, en tono de broma, llegó a mencionar la posibilidad de adoptarlo.

Momentos después, la influencer liberó al ratón, aunque en el audio también se escucha a una persona cuestionándola por la situación: “Qué bolu… qué sos”.

La aclaración de la influencer tras la polémica

Luego de que el video comenzara a viralizarse y recibiera cientos de comentarios alertando sobre el hantavirus, Marina Korb decidió explicar lo ocurrido en redes sociales.

“En mi defensa, no sabía que ese era el ratón colilargo que porta el virus; yo solo vi un bicho muy lindo”, expresó.

Además, agregó: “Esa noche me enteré de que esa semana habían fallecido personas por un rebrote ahí mismo. Spoiler: sobreviví”.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una enfermedad viral que puede transmitirse a las personas a través del contacto con roedores silvestres infectados, especialmente el ratón colilargo.

Las autoridades sanitarias recomiendan:

no tocar animales silvestres,

evitar acercarse a roedores,

ventilar espacios cerrados,

y mantener medidas de higiene en zonas naturales o rurales.

La enfermedad puede provocar síntomas graves y requiere atención médica inmediata ante fiebre, dolor muscular o dificultades respiratorias.