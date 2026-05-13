José Antonio Kast reajustó el salario mínimo de Chile: duplicó su valor y ahora lo debatirá el Congreso

El Gobierno de Chile cambió el reajuste del salario mínimo del proyecto que había enviado al Congreso. La propuesta original del presidente José Antonio Kast había sido duramente cuestionada en el Parlamento.

Con las modificaciones, el sueldo ahora parte desde $14.553.

Salario mínimo de Chile aprobado en Diputados

La iniciativa con los cambios fue aprobada el martes por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Obtuvo 12 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, por lo que continuará su trámite legislativo en la comisión, señaló CNN. La primera propuesta era de $7.546 y luego se actualizó con el doble del valor. El proyecto del Gobierno luego seguirá su tratamiento en el Senado.

La nueva remuneración comenzaría a regir de manera retroactiva a partir del 1 de mayo. Los aumentos también repercutirán en la Asignación Familiar y el Subsidio Único Familiar (SUF). El Ejecutivo dijo que es una decisión para “mantener el poder adquisitivo de las familias”.

Cuestionamientos al salario mínimo de Chile

Los montos han sido cuestionados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Según dijo el Gobierno esos valores fueron evaluados según la situación fiscal del país y el incremento de los costos laborales, indicó el medio chileno Bio Bio. También mencionó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sumó el el alza que hubo en las cotizaciones previsionales.

Desde la oposición dijeron que la cifra que marcó como mínima el Gobierno solo considera el IPC de abril y no lo que a su juicio “es el alza del costo de la vida en términos generales” y los efectos de la guerra en Medio Oriente.