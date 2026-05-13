Paritaria salarial del peón rural: Nación homologó el primer acuerdo bajo la reforma laboral

Avena bajo riego en el Valle Medio del río Negro. Hoy, las condiciones para regar en el norte de la Patagonia son mucho mejores que hace unos meses atrás. Foto: archivo Juan Thomes.

El Gobierno nacional oficializó este martes la primera paritaria bajo el nuevo esquema de la Ley de Modernización Laboral (N° 27.802). A través de un comunicado del ministerio de Capital Humano, la gestión de Sandra Pettovello calificó el hecho como un «paso clave» para la actualización del sistema de negociación colectiva, asegurando que las nuevas reglas son más «modernas, ágiles y transparentes».

En paralelo, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) criticó la «agilidad» del Ejecutivo debido a que el acuerdo demoró 45 días por cuestiones administrativas en la Secretaría de Trabajo.

Según indicaron desde el gremio, esto retrasó la actualización de los ingresos en un contexto de alta inflación.

Hito histórico en materia laboral.



Se homologó la primera paritaria realizada bajo el nuevo régimen establecido por la Ley de Modernización Laboral.



Un paso clave en la actualización del sistema de negociación colectiva, con reglas más modernas, ágiles y transparentes para el… pic.twitter.com/E1it2vmRA4 — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) May 13, 2026

Los números clave del acuerdo

La disposición DI-2026-643-APN-DNRYRT#MCH establece los nuevos pisos salariales para el personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario (Ley N° 26.727).

Salario mensual (Peón General): $1.093.693,62.

$1.093.693,62. Alcance: todo el personal de prestación continua a nivel nacional.

todo el personal de prestación continua a nivel nacional. Entidades empleadoras: el acuerdo fue firmado por UATRE junto a CONINAGRO, CRA, SRA, CAME y la Federación Agraria.

Este acuerdo marca el debut operativo de la reforma laboral. Hasta ahora, las remuneraciones mínimas del campo eran definidas por resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).

Con el cambio introducido por la Ley N° 27.802, la negociación se formaliza mediante el régimen de la Ley N° 14.250, el mismo que rige para la mayoría de los gremios del sector privado. Según indicó el ministerio, este cambio busca otorgar «mayor previsibilidad y seguridad jurídica tanto para los trabajadores como para los empleadores del sector rural».

«Variable de ajuste»: el reclamo de UATRE por la demora

Pese a la homologación, la tensión persiste. Desde la UATRE fueron tajantes al señalar que el Estado no cumplió con su rol de celeridad. «Lo que se firma entre partes debe tener efecto en tiempo y forma», sentenciaron.

El gremio alertó sobre dos puntos críticos que aún generan incertidumbre: los 45 días de espera para la firma significaron un deterioro en el poder adquisitivo de miles de familias y que aún resta homologar los convenios negociados en el marco de las Comisiones Asesoras Regionales (CAR), fundamentales para las particularidades de las economías del interior.

«Las trabajadoras y los trabajadores rurales no pueden seguir siendo la variable de ajuste», concluyó el sindicato, exigiendo que el Ministerio garantice la vigencia inmediata de lo pactado en la mesa colectiva.