Manuel Adorni retoma su agenda con visitas a provincias mientras el Gobierno busca calmar la interna

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá esta semana a mostrarse con actividad política. Este miércoles tendrá reuniones junto a ministros en la Casa Rosada y el jueves viajará a Mendoza. En el Gobierno buscan reinstalarlo en la agenda pública tras semanas marcadas por las denuncias sobre su patrimonio y los cuestionamientos internos.

Según publicó Ámbito, Adorni recibirá al ministro de Salud, Mario Lugones, y más tarde mantendrá un encuentro con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La estrategia oficial apunta a reforzar una imagen de gestión en medio de las tensiones dentro del partido.

La Casa Rosada intenta bajar la tensión interna libertaria

En Balcarce 50 reconocen que el funcionario necesita recuperar centralidad política después de semanas dominadas por disputas internas y cuestionamientos opositores.

La agenda federal de Adorni continuará el jueves con un viaje a Mendoza, donde participará junto al gobernador Alfredo Cornejo de la inauguración de un parque solar en Las Heras. El jefe de Gabinete viajará acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El viaje también quedará atravesado por la interna libertaria mendocina. Persisten diferencias entre los sectores alineados con Karina Milei y dirigentes cercanos al diputado Luis Petri, en una disputa que suma tensión al armado político provincial.

Cerca del oficialismo sostienen que la presencia de Adorni apunta a consolidar vínculos con gobernadores aliados y reforzar la capacidad de articulación política del Gobierno en las provincias. Javier Milei, además, mantiene una defensa ferrea del jefe de Gabinete y descarta cambios inmediatos en el equipo nacional.

La reforma electoral en el centro de la agenda oficialista

El martes, la mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada para ordenar la estrategia parlamentaria y revisar la agenda legislativa. El encuentro estuvo encabezado por Karina Milei y se extendió entre las 16 y las 18 en el Salón Escudos.

La eliminación de las PASO fue uno de los principales temas analizados durante la reunión. El oficialismo considera prioritario el proyecto impulsado por Javier Milei, aunque todavía no consigue reunir los consensos necesarios en el Congreso.

Del encuentro participaron Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y Manuel Adorni. También estuvo presente la senadora Patricia Bullrich, quien se retiró antes por otro compromiso legislativo. Santiago Caputo no asistió por cuestiones de agenda, según indicaron desde el oficialismo.

Durante la reunión se repasó la actividad parlamentaria en Diputados y Senadores. Adorni también expuso sobre el paquete de leyes que el Gobierno planea enviar al Congreso, mientras en Casa Rosada admiten que el objetivo político es contener las diferencias internas y ordenar la estrategia legislativa.