La Libertad Avanza ya tiene su lista oficial en Buenos Aires, con Diego Santilli en primer lugar: cómo quedó la boleta

La disputa por la oficialización de la lista de candidatos a Diputados Nacionales de la alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tuvo hoy su capítulo final. El juez federal Alejo Ramos Padilla oficializó el nuevo orden de la grilla electoral, que estará encabezada por Diego Santilli, seguido por Karen Reichardt y Sebastián Pareja.

El cambio se produjo tras la renuncia de José Luis Espert al primer lugar de la nómina, en medio del escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico. Esto abrió un debate sobre el mecanismo de reemplazo y la aplicación de la ley de paridad de género en la conformación de listas electorales, informó Infobae.

A pesar de la modificación, la foto de Espert permanecerá en las Boletas Únicas de Papel (BUP), ya que la Cámara Electoral rechazó la reimpresión, argumentando que no había tiempo suficiente y que alterar la impresión podría poner en riesgo el normal desarrollo de los comicios del 26 de octubre.

Ramos Padilla, en su resolución del 8 de octubre, sostuvo que el reemplazo de Espert no debía recaer en el siguiente candidato varón, como pretendía la alianza, en defensa de la paridad de género y los compromisos constitucionales e internacionales de Argentina en materia de igualdad. La Cámara Nacional Electoral, integrada por Santiago Corcuera y Daniel Bejas, ordenó finalmente adecuar la lista según el artículo 7° del Decreto 171/2019 y el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional.

El juez subrayó la importancia de esta decisión más allá del caso puntual, resaltando que los decretos reglamentarios no deben ser usados para postergar la representación de las mujeres en la política y que la resolución se inscribe en un debate institucional sobre acciones positivas y paridad de género en el régimen electoral argentino.

En cumplimiento de la orden judicial, la lista oficial de La Libertad Avanza quedó conformada de la siguiente manera:

Candidatos titulares:

Diego Santilli

Karen Reichardt

Sebastián Pareja

Gladys Humenuk

Alejandro Carrancio

Johanna Longo

Alejandro Finocchiaro

Miriam Niveyro

Sergio Figliuolo

Giselle Castelnuovo

Álvaro García

María Florencia De Sensi

Joaquín Ojeda

María González Estevarena

Hernán Urien

Andrea Vera

Javier Sánchez Wrba

Ana Tamagno

Rubén Torres

Martina León Espinosa

Mario Saavedra

Bárbara Lerín

Hugo Ferreyra

Susana Conte

Ignacio Salaberren

Roxana Cavallini

Eduardo Creus

Mirta Wide

Damián Selem

Karina García

Luis Green

Paula Canegallo

Mauricio Imperatori

María Belén

Enzo Di Fabio

Candidatos suplentes:

Alejandro Finocchio

María Posso

Rodolfo Paolucci

Daniela Pozzoni

Darío Saccani

Gricelda Moroni

Con la oficialización de la lista, La Libertad Avanza se prepara para la recta final de la campaña electoral en Buenos Aires, con la expectativa puesta en los votantes del 26 de octubre.