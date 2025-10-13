La Cámara Electoral rechazó definitivamente reimprimir las boletas en Buenos Aires: seguirá la foto de Espert

La Cámara Nacional Electoral resolvió que no corresponde hacer lugar al pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir la Boleta Única Papel (BUP) en el distrito Buenos Aires, luego de la renuncia de tres de sus candidatos a diputados nacionales. De esta manera, la foto de José Luis Espert se mantendrá en las boletas, pese a que el economista renunció en medio del escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico. Su reemplazante en la lista, Diego Santilli, no figurará en la nueva grilla.

La decisión cierra definitivamente el reclamo que LLA había llevado ante la Justicia Electoral, con el argumento de que la modificación era necesaria para «garantizar la transparencia y el derecho del electorado a elegir informadamente». La Cámara, sin embargo, consideró que el pedido resultaba «de cumplimiento imposible» por razones materiales y de tiempo, dado que las elecciones generales se realizarán el 26 de octubre, informó Infobae.

Un fallo con base técnica y legal

El tribunal explicó que el proceso de impresión de las boletas ya había finalizado. Según los informes de los secretarios electorales bonaerenses, el 8 de octubre concluyó la entrega de los 38.760 talonarios de boletas que se usarán en los comicios, mientras que el control del material estaba casi terminado. Además, el Correo Oficial había fijado el 16 de octubre como fecha límite para comenzar la distribución, y la reimpresión hubiera requerido al menos cinco días de trabajo.

«El plazo para disponer la reimpresión solicitada ya se encontraba vencido el pasado viernes 10 de octubre, incluso antes de que la causa llegara a la Cámara«, señala el fallo, que también subraya que la cuestión «ha perdido virtualidad» y se volvió «abstracta».

El tribunal recordó que, en materia electoral, debe primar la certeza y celeridad de las decisiones, dado que afectan el normal desenvolvimiento institucional. «La protección de las instituciones y de los procedimientos democráticos es un deber fundamental que excede el interés particular de los partidos», remarcaron los jueces.

Qué había pedido La Libertad Avanza

El conflicto se originó tras la renuncia de tres postulantes de la lista de LLA en la provincia, entre ellos Espert. El espacio había solicitado la reimpresión de la BUP con la nueva integración, encabezada por Santilli. La Junta Electoral Nacional de Buenos Aires rechazó el planteo inicial al considerar que los tiempos del cronograma y los informes técnicos volvían inviable la medida sin poner en riesgo la organización de los comicios.

En su apelación, los apoderados libertarios acusaron al órgano jurisdiccional de haber dilatado la resolución del caso y forzado la imposibilidad material de cumplir con los plazos. Sin embargo, tanto el fiscal electoral como la Cámara coincidieron en que el pedido era impracticable.

La Boleta Única Papel en Buenos Aires

El caso pone a prueba la nueva ley 27.781, que implementó el sistema de Boleta Única Papel para las elecciones nacionales. La normativa establece un procedimiento riguroso para el diseño, aprobación e impresión de las boletas, con controles que aseguran su validez en cada mesa de votación.

En Buenos Aires, se imprimieron más de 14 millones de boletas para cubrir las 38.760 mesas del distrito.

Con esta decisión, la Cámara Nacional Electoral cerró definitivamente el debate sobre la boleta bonaerense y dejó firme la presencia de José Luis Espert en la imagen impresa, a pesar de su renuncia. La resolución fue comunicada al juzgado de origen y a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.