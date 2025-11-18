La mayoría legislativa aprobó la expropiación de tierras para la Zona Franca de Punta Colorada

El Plenario de comisiones de la Legislatura de Río Negro dio dictamen, por mayoría, para la expropiación de dos lotes en la zona de Punta Colorada que serán incluidos en el proyecto de Zona Franca que el gobierno provincial está preparando para presentar ante Nación. También por mayoría, avanzó el proyecto para el loteo previsto por el Idevi y ambos temas serán parte de la sesión del jueves.

La secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca, Soledad Ponce, explicó el destino de las tierras, casi siete hectáreas, que serán incorporadas a las más de 300 ha. que tiene la iniciativa oficial.

Para la provincia el costo final sería de unos 113 millones de pesos, según se indicó en la reunión con los legisladores. Una parcela, donde actualmente funciona un cámping, recibiría 13 millones y la otra, que incluye una gran edificación que estaría el alquiler, se tasó en 100 millones.

Ambas parcelas quedaron «atrapadas» dentro de la superficie donde se proyecta la Zona Franca y uno de los principales cuestionamiento fue el manejo de los tiempos y la «falta de planificación» por parte de la administración provincial.

Entre otros, José Luis Berros, Luciano Delgado Sempé y Ana Marks hicieron notar que las tierras en cuestión eran de Hipasam, pasaron luego a Hiparsa en proceso de liquidación y en 2016 fueron cedidas en comodato, vendidas y escrituradas a comienzos de 2024 y ahora la provincia deberá afrontar la «recompra».

Los funcionarios, como así también algunos legisladores oficialistas replicaron que en 2016 todavía no estaba definida la construcción de la Zona Franca.

Por otra parte, el Plenario también dio dictamen por mayoría para el proyecto presentado por el Idevi para un loteo de 105 parcelas de su propiedad que serán destinadas a la construcción de viviendas únicas para empleados del instituto o sus hijos, para personal de otros organismos del Poder Ejecutivo y, en caso de quedar un remanente, para hijos de los primeros colonos del Valle Inferior.

Gastón Gutiérrez, titular del organismo, explicó que se trata de una «decisión política» del gobierno llevar adelante esta propuesta. Dijo que las obras de infraestructura están a cargo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que los requisitos para acceder a los lotes están contemplados en la reglamentación del IPPV y que lo que se recaude por la venta de los terrenos se destinarán a la «capitalización» del Idevi y a la «inversión».