Un proyecto gubernamental prevé que el Idevi realice un loteo en Viedma y ceda terrenos a sus empleados

El predio de seis hectáreas está a tres kilómetros de Viedma, sobre la vieja ruta nacional 3. Foto: Marcelo Ochoa.

El Idevi realizará un loteo con un predio provincial en Viedma y adjudicará terrenos a sus empleados. Eso ocurrirá si, como se prevé, la Legislatura aprueba un proyecto de ley presentado por el gobernador Alberto Weretilneck, con acuerdo de ministros.

La iniciativa ratifica la postergación del IPPV, que es el organismo -supuestamente- con esas misiones estatales, pero ya está relegado por su desfinanciamiento, esencialmente por ausencia de planes habitacionales nacionales.

Puntualmente, el Ejecutivo pide a la Legislatura que se permita al Idevi que «la adjudicación y la venta de lotes”, que se trata de 105 terrenos. La finalidad —indica la iniciativa- es la concreción de un loteo en Viedma para “facilitar el acceso a la tierra y promover el desarrollo social y habitacional de los empleados” del Idevi y del Poder Ejecutivo Provincial.

El proyecto fundamenta que “no es privilegio” para el personal del Idevi sino que “es una justa retribución” por su “labor de protección y conservación”.

Agrega que se “busca dar soluciones de vivienda” estatales “en un terreno que pertenece al Estado”. Justifica la direccionalidad como “reconocimiento legítimo a la contribución directa” de agentes públicos al “mantenimiento y protección de estos bienes, que son patrimonio de la ciudadanía”. Entiende que los trabajadores del instituto “han contribuido a su conservación y protección frente a usurpaciones”.

Anticipa que esta cesión en favor de agentes públicos “no constituye un privilegio” sino “una justa retribución por su labor de protección y conservación”. Aluden a su “vínculo directo con la gestión y el cuidado de los bienes públicos, que en muchos casos son resultado de su esfuerzo”.

Insiste en que el “loteo no debe considerarse un beneficio exclusivo, sino una distribución que valora la labor de los empleados públicos y del Idevi, quienes han gestionado, mantenido y asegurado un uso adecuado de estos recursos”.

Puntualmente, el predio del Estado -que se ubica en la vieja Ruta N° 3, a unos tres kilómetros de Viedma- tiene 6 hectáreas.

El proyecto plantea un loteo de 105 terrenos, con el siguiente reparto: 40 para los agentes del Idevi, 60 para los empleados del Ejecutivo, y 5 para “construir un salón” para el personal del instituto.

El instituto tiene unos 40 agentes y, en ese caso, se establece que las personas interesadas (empleados o sus hijos/as) deberán cumplir con condiciones, con una distribución en función de la antigüedad, categoría y necesidad social. Incluso se prevé que, si existe un remanente, el mismo podrá asignarse a los “primeros colonos”.

También se prevé un tratamiento para la “ocupante actual”, planteando la autorización al Idevi para vender una superficie de 1200 metros cuadrados a la señora Roxana Moyano. Según trascendió, esa presencia se origina en una concesión a un particular fallecido y se plantea esa alternativa frente a eventuales reclamos.

Finalmente, el artículo quinto reafirma que el Idevi, que conduce Gastón Gutiérrez, será autoridad de aplicación.