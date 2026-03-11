La minería entra en la Legislatura de Neuquén: empezó el debate por las nuevas regalías

Los diputados de la comisión de Energía de la Legislatura iniciaron este miércoles el tratamiento de los dos proyectos mineros que presentó Rolando Figueroa en la sesión del 1 de marzo. El oficialismo defendió que son propuestas que tienen por objetivo convertir a la minería en una actividad «provechosa» para Neuquén y «monetizar» los recursos a través de un régimen especial de regalías.

Además, aceptaron un pedido de la oposición para pedir informes respecto al estado de situación de las canteras de explotación de áridos en la provincia.

Este proyecto había sido elevado por Brenda Buchiniz, Darío Peralta, Federico Méndez, María Cecilia Papa y Mónica Aida Guanque.

Buchiniz justificó ayer que la solicitud busca «transparentar información para que no queden dudas ni haya suspicacias» respecto de quiénes están en posesión de las canteras.

El texto hace hincapié en el departamento Aluminé (incluyendo las que están bajo jurisdicción de la Corporación Interestadual Pulmarí), «con especial detalle en los sectores Litrán, Pampa Lonco Luan, Arroyo Quillahue en Moquehue, Impodi y Cuenca del Río Aluminé».

El cuerpo acordó enviar una nota a los funcionarios de Minería para que puedan responder a través de la comisión.

«Actividad provechosa»

En cuanto a los proyectos enviados por Figueroa, el presidente de la comisión, Damián Canuto (PRO-NCN), explicó que el Código de Procedimiento Minero responde a la «necesidad de adecuar el de 1975 a la realidad jurídica y constitucional» actual. «Hay cuestiones que son trascendentes como es la incorporación de la dimensión ambiental que, tras reforma constitucional de 1994, ahora atraviesa todas estas cuestiones», planteó.

Sostuvo que «es necesaria una adecuación procedimental y procesal» y que tiene «como fin último hacer que la minería sea una actividad provechosa para la provincia y hacer valer los recursos naturales».

Esa ley viene acompañada de otra para crear un régimen de regalías mineras que se propone «monetizar los recursos» de Neuquén, dijo Canuto, y que establece alícuotas diferenciadas según dónde se realice el proceso de manufactura de lo que se extraiga (serán del 2% o del 3%).

«También crea un régimen de fiscalización y un fondo porque es natural que se vea a dónde van a ir parara esos recursos», afirmó el diputado.

La comisión invitará a funcionarios del Poder Ejecutivo a exponer sobre ambos proyectos antes de avanzar en un despacho. «Está abierto al diálogo y al debate con el ministerio», adelantó Canuto.