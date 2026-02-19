Mutual del Levi en Añelo: secuestran el teléfono del hombre que recibió $350 millones

La fiscalía de Delitos Económicos le secuestró este miércoles el teléfono celular a Facundo David Irrazábal, el empresario de Rincón de los Sauces que recibió 350 millones de pesos por trabajos supuestamente realizados a la mutual de Juan Carlos Levi en Vaca Muerta.

El joven se presentó pasadas las 10 en el tercer piso de la Ciudad Judicial de Neuquén, donde están las instalaciones de la fiscalía, para designar como sus abogados a Sebastián Perazzoli y Gustavo Palmieri, los mismos que desde hace años representan a Levi y que asumieron su defensa en esta causa.

En un breve diálogo con periodistas de diario RÍO NEGRO explicó que «por ahora» no hará declaraciones. También pidió que no le tomen fotos. Lo acompañaba su padre, Darío, y Perazzoli, quien por cuestiones de agenda se retiró para una audiencia en Cipolletti. Después de todo se esperaba un trámite sencillo: Irrazábal sólo tenía que firmar una planilla.

Demorado, requisa, secuestro

De la mesa de entradas pasó al interior de la oficina donde le pidieron el teléfono celular personal, un IPhone 16. El joven se comunicó con su defensor, quien le aconsejó que no lo entregara. De modo que en ese instante Irrazábal fue demorado, lo requisaron y le secuestraron el aparato. El procedimiento quedó asentado en un acta.

«Es una barbaridad lo que hicieron, una exageración», dijo luego Perazzoli a este diario al relatar el episodio.

En tanto una fuente de la fiscalía indicó que abrirán el teléfono para extraer toda la información que consideren relevante para la investigación.

El joven, con domicilio en Rincón de los Sauces, se retiró en libertad luego del trámite.

Presunta administración fraudulenta

Como viene informando este medio, Juan Carlos Levi, secretario adjunto de la Uocra, presidente la Asociación Mutual de Trabajadores Neuquinos de la Constitución (que no tiene vinculación con el gremio) es investigado por presunta administración fraudulenta.

Desde 2024 existen denuncias -hasta ahora no probadas- de que los obreros son obligados a afiliarse.

Según la fiscalía de Delitos Económicos, en el primer semestre del 2025 la mutual recaudó mil millones de pesos que distribuyó a tres proveedores: a dos empresas de familiares de la pareja que forman Levi y la exdiputada Ángela Barahona, y a Irrazábal, a quien le depositaron 350 millones de pesos en concepto de «servicios empresariales».

«Cuando sea el momento»

En Añelo, el corazón de Vaca Muerta, está construyendo un edificio propio, y los movimientos de suelo los habría realizado una empresa vinculada con Facundo Irrazábal. «Es suya»; «es de su padre»; «es una pyme familiar», son las tres respuestas que dio el abogado a la misma pregunta de este diario.

-¿Tienen las facturas para exhibir?

-Sí por supuesto. Las va a mostrar cuando sea el momento -respondió el letrado.

Los 350 millones de pesos fueron depositados el 25 de enero del 2025. Irrazábal retiró en efectivo al parecer 250 millones de pesos.

La fiscalía espera informes del ARCA sobre los movimientos de dinero de los Irrazábal, así como de los familiares de Levi y personas vinculadas a su entorno.