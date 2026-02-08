La mutual de Neuquén: investigan si el estatuto permitía los gastos millonarios

La sede de la mutual, que construye Levi en Añelo junto a la Uocra. (Foto: Juan Thomes)

Otorgar ayuda económica a los afiliados, brindar servicios de proveeduría y facilitar el acceso a la vivienda. En el acta constitutiva y en el estatuto social de la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores de Neuquén figuran estos y otros objetivos similares.

Nada de eso explica que, en apenas un semestre, la entidad haya transferido 950 millones de pesos a empresas de transporte y construcción pertenecientes a las hijas de su presidente, y a un asesor empresarial. ¿En concepto de qué?.

Esa es la pregunta que intenta responder la fiscalía de Delitos Económicos, que en el anteúltimo día de la feria judicial realizó nueve allanamientos, entre ellos la vivienda del fundador y presidente de la mutual, el dirigente sindical Juan Carlos Levi.

El contexto de la creación

La mutual fue fundada en diciembre de 2017, en un contexto de fuerte conflictividad sindical en la Uocra neuquina con enfrentamientos a balazos, heridos y muertos. Por entonces Levi mantenía una disputa abierta por el control del gremio y tenía alta exposición mediática. El 18 de ese mes la inscribió en Personas Jurídicas y asumió la presidencia.

Levi estaba enfrentado con Miguel Ángel “Rancho de paja” Godoy (fallecido), mientras el histórico líder de la Uocra, Víctor Carcar, se mantenía prófugo de la justicia.

La entidad comenzó su actividad intensa en 2024 con afiliaciones compulsivas, según denuncias de trabajadores de la construcción que fueron archivadas pero se retomaron tiempo después.

«Cuando manifesté mi voluntad de no ser afiliado, fui amenazado y se me dijo que me iban a echar por orden de Levi». Denuncia de un obrero de la construcción.

Fines y objetivos

Este diario accedió al Estatuto. Entre sus fines y objetivos sociales se fijó en el artículo segundo:

• Otorgar ayudas económicas, subsidios por casamiento, nacimiento, fallecimiento o cualquier otro evento que se determine;

• Proporcionar servicios farmacéuticos, de proveeduría, recreación y deporte, turismo, culturales, educación;

• Otros «compatibles con el desarrollo físico y espiritual de los asociados»;

• Asesoría y gestoría.

• Prestar servicios funerarios.

También estableció en el inciso h) y último del artículo segundo:

• «Proveer de vivienda a los socios ya sea adquiriéndola, construyéndola o haciéndola construir, pudiendo entregarla en uso, o en propiedad».

En sus redes sociales promocionan la entrega de kits escolares, servicios turísticos y sorteo de vehículos.

La sede propia

Se sabe que edifican la sede propia en Añelo. Es un edificio de cinco pisos, con planta baja y cuatro niveles superiores. Según Levi la obra tiene 1.800 metros cuadrados.

Río Negro estuvo este sábado en Añelo y comprobó que la obra existe al lado de la sede del sindicato. Se levanta en plena meseta, no muy lejos de donde está emplazada la réplica del toro de Wall Street.

Fue uno de los nueve lugares allanados por la fiscalía de Delitos Económicos el viernes 30 de enero para secuestrar documentación.

Ayer a la tarde no había personal trabajando. El viento hacía flamear con furia una bandera de la provincia de Neuquén y otra del gremio.

Un cartel negro exhibe con letras blancas “Uocra” y la sigla “JCL”. La mismo que Juan Carlos Levi se tatuó en su brazo derecho.

La transportista de las hijas

Una fuente de la investigación que habló con diario RÍO NEGRO dijo: «queremos ver cómo justifican que le depositaron 176 millones de pesos a una transportista. En principio no tiene nada que ver con el objeto social».

Se refiere a la empresa KIM SRL, propiedad de las hijas de Levi. Cuando se hizo la operación estaba a nombre de un cuñado, Walter Andrés López.

Utilitarios de KIM SRL, una de las empresas de las hijas de Levi, en el predio de la obra de la mutual. (Foto: Juan Thomes)

Desde el 1 de julio del 2025, la firma amplió su objeto social a la construcción de edificios residenciales y no residenciales.

Ayer en la obra había estacionados entre tres y cuatro utilitarios con la leyenda de esa empresa.

Otra empresa de las hijas, JA Construcciones SRL, recibió 424.434.766,57 pesos en una sola transferencia. Respecto de la titularidad, se encuentra en la misma situación que la anterior en ambos casos por una cesión de cuotas mediante instrumento privado cuyos términos se desconocen.

En cuanto al particular, identificado como Facundo David Irrazábal, su domicilio en Rincón de los Sauces también fue allanado el viernes 30 de enero. Retiró en efectivo por ventanilla 350.000.000 de pesos por «servicios empresariales».

«Desproporcionado»

«¿Qué servicios le vendió a la mutual por ese monto?», se preguntan en el tercer piso de la Ciudad Judicial, donde tienen su despacho el fiscal jefe Pablo Vignaroli, la fiscal del caso Rocío Rivero y todo el equipo de trabajo.

En comparación, los pagos dentro del objeto de la entidad fueron 13.754.859 pesos por subsidios y 12.492.765 a prestadoras. «Es claramente desproporcionado», dijeron las fuentes.

«Transporte de personal»

Uno de los abogados de Levi, Sebastián Perazzoli, dijo ante una consulta de este diario que «efectivamente KIM es una empresa de transporte que le facturó cierto tiempo» a la mutual, pero «después dejó de hacerlo».

Subsidios 13.754.859 pesos

Prestadoras 12.492.765 pesos

Empresas familiares 600.000.000 de pesos

Los millonarios desembolsos desde la mutual hacia JA Construcciones SRL y KIM SRL se produjeron en el primer semestre del 2025. De acuerdo con un estudio preliminar que hizo la contadora Agustina Martínez, quien trabaja para Delitos Económicos, en ese período la entidad recaudó 1.002.646.526,77 pesos.

La denuncia original

El abogado Maximiliano Gómez, que patrocina a un grupo de obreros, afirmó que ese dinero salió de descuentos del 3% del salario. Los trabajadores serían obligados a afiliarse a la mutual como requisito para conseguir trabajo.

“No era voluntad mía afiliarme ya que no recibo beneficio alguno. Cuando lo manifesté, fui amenazado y se me dijo que si no estaba afiliado me iban a echar por orden de Levi”, expresó en su denuncia uno de los obreros.

La denuncia que dio inicio al legajo se presentó el 4 de octubre del 2024 y se archivó en la fiscalía de Actuación Genérica porque no pudo probar.

Sin embargo siguió el camino burocrático interno: hubo un pase a otra fiscalía, Delitos Económicos, donde analizaron los movimientos de fondos que ahora están bajo sospecha.

La explicación: transporte de personal

El viernes a la mañana, una semana después de los allanamientos a su casa, la de sus hijas, su cuñado y sus empresas, Juan Carlos Levi se reunió con abogados para analizar la situación y trazar una estrategia de defensa. Por ahora, hasta donde se sabe, no se presentó en la fiscalía ni entregó documentación para aclarar su situación.

El día de los operativos de Delitos Económicos el sindicalista le dijo a este diario que “todo es político”, pero se negó a comentar si alguien “le soltó la mano”. En otras oportunidades pareció gozar de cierta cobertura cuando la justicia golpeó a su puerta.

El viernes uno de sus abogados, Sebastián Perazzoli, respondió en forma puntual a la pregunta sobre la empresa KIM SRL, que recibió pagos millonarios de la mutual.

«Servicios de transporte»

El profesional dijo que le facturó servicios de transporte.

Amplió: “era transporte de personal. La mutual tiene una sede en Añelo, en ese momento la gente de albañilería como la que trabajaba en la mutual viajaban todos los días, esos traslados son los que facturó KIM”.

Perazzoli, quien ejerce la defensa junto con Gustavo Palmieri, se reunió con el sindicalista el viernes a la mañana. “Me entregó un montón de documentación, todavía no la examiné. Respecto de la transportista, esa es la explicación que me dio Levi”, dijo.