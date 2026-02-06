Vaca Muerta volvió a temblar: un sismo de 2,9 sacudió a Añelo y se sintió en otras ciudades neuquinas

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) compartió un nuevo informe sobre un temblor que se registró durante la madrugada de este viernes 6 de febrero en la zona de Vaca Muerta. El sismo fue en cercanías de Añelo y unos kilómetros de la capital neuquina.

El Inpres detalló que el sismo se registró a las 8:21 de esta mañana. Su magnitud fue de 2,9 en la escala de Richter y se registró a una profundidad de 4 kilómetros.

Dónde fue el epicentro de sismo en Vaca Muerta

Respecto al epicentro detallaron que se ubicó a 87 km al oeste de Neuquén; 108 km al suroeste de 25 de Mayo, y 130 km al noroeste de Gral Roca. -38.724 (lat) -69.062 (long)

Según el mapa compartido por el Instituto, el temblor alcanzó principalmente a dos localidades neuquinas: Sauzal Bonito y Añelo, cerca del epicentro del sismo. De momento se descarta la posibilidad de que se haya sentido en otros puntos limítrofes.

Primer sismo del 2026 en Vaca Muerta: el año pasado cerró con la mayor cantidad de sismos registrados en Neuquén

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) y Observatorio de Sismicidad Inducida, del total de sismos registrados en 2025, 79 están asociados a la actividad de fracking, mientras que únicamente 19 responden a mecanismos naturales.

Con estas cifras, la provincia superó un récord sin antecedentes en la región. 2025 se convirtió en el año con mayor cantidad de sismos en la historia reciente de Neuquén.

Según los especialistas, los últimos temblores se produjeron en áreas con actividad reciente de fractura hidráulica, como Bandurria Sur y Bajada del Palo, así como en pozos que cesaron su actividad hace pocas semanas, como La Amarga Chica o lugares aledaños a Rincón de los Sauces y Añelo.