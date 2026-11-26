El presidente Javier Milei celebró la sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que limita la emisión monetaria para financiar al Tesoro y establece como función central de la entidad preservar el valor de la moneda. La iniciativa fue aprobada en Diputados con 141 votos afirmativos, ninguno en contra y 99 abstenciones del Partido Justicialista.

Milei celebró la nueva Carta Orgánica del Banco Central

“Tenemos nueva Carta Orgánica para el Banco Central. Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”, escribió el mandatario en sus redes sociales, donde cerró su publicación con la sigla “VLLC”.

La reforma redefine los objetivos de la autoridad monetaria. El nuevo artículo 1 establece que su función “única, primaria y fundamental” será preservar el valor de la moneda. Así, deja atrás el esquema vigente desde 2012, que también contemplaba la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

El cambio implica que el Directorio perderá atribuciones para orientar créditos hacia pequeñas y medianas empresas y economías regionales, al considerar que esas tareas corresponden a una banca de fomento.

La norma también modifica el régimen de designación y remoción de autoridades. El presidente y los directores tendrán mandatos de seis años y necesitarán el acuerdo del Senado por mayoría absoluta. Para destituirlos se requerirá un decreto presidencial y el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes en ambas cámaras.

Además, restringe las transferencias de utilidades al Tesoro: solo podrán girarse ganancias líquidas y realizadas. Los resultados contables derivados de variaciones cambiarias o del precio del oro deberán permanecer en las reservas. Los fondos transferidos únicamente podrán destinarse al pago de deuda pública.