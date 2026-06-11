La nueva declaración jurada de Manuel Adorni contradice su defensa ante el Congreso: “Ahorramos en negro”

El jefe de gabinete Manuel Adorni aseguró haber omitido la declaración de cientos de miles de dólares en sus presentaciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción y anunció que corregirá esa situación mediante una rectificación de sus declaraciones juradas. La admisión generó cuestionamientos porque contradice explicaciones que había brindado a fines de abril.

“Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, afirmó el jefe de Gabinete durante una entrevista difundida este miércoles. Allí sostuvo que incorporará los fondos omitidos a su patrimonio declarado y que regularizará su situación ante el fisco.

Las declaraciones juradas de Adorni y las contradicciones ante el Congreso

Según explicó el funcionario, parte de los fondos surgieron de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018. “Invertimos 200 mil dólares en bitcoin y ganamos unos 300 mil”, aseguró al detallar el origen del dinero.

La nueva versión contrasta con lo que había manifestado el 29 de abril ante el Congreso, durante la presentación de su informe de gestión. En esa oportunidad sostuvo: “En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”.

Bettina Angeletti y Manuel Adorni.Foto: NA.

Durante aquella exposición, realizada con el presidente Javier Milei presente en un palco, también afirmó haber cumplido con todas las obligaciones previstas por la Ley de Ética Pública y con los requisitos de presentación patrimonial exigidos por la normativa vigente.

La misma postura había expresado el 25 de marzo en una conferencia de prensa. Allí señaló que “todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”. El 4 de mayo volvió a insistir con el mismo argumento al afirmar: “Nunca existió ocultación alguna”.

Bitcoin y propiedades: los cambios que sumará a su patrimonio

En la última entrevista, Adorni reconoció que la omisión fue deliberada, aunque la vinculó a prácticas que mantuvo cuando trabajaba en el sector privado. Pese a esto, no explicó por qué decidió transparentar esos fondos recién ahora, más de dos años después de la llegada de Javier Milei al Gobierno.

“En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoins. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos 200 mil dólares y ganamos 300 mil dólares”, sostuvo el funcionario.

Al asumir funciones públicas, Adorni había declarado dos departamentos, uno en Parque Chacabuco y otro en La Plata, además de un Renault Captur 2019 y efectivo equivalente a unos 25 mil dólares. Posteriormente incorporó nuevas propiedades, entre ellas un departamento en Caballito.

También reconoció que deberá rectificar la situación de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, que figura exclusivamente a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Según explicó, la adquisición fue realizada por ambos y la omisión obedeció a un “error” que corregirá en la nueva documentación.

Según indicó Adorni, Angeletti desarrolló durante más de quince años cargos gerenciales en una empresa privada. También, de acuerdo con la explicación aportada por el jefe de Gabinete, las operaciones con Bitcoin podrán verificarse mediante las “llaves” asociadas a las billeteras virtuales utilizadas. Esos registros, afirmó, permitirán respaldar la existencia de las inversiones.