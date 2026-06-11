Reunión de la mesa política: el Gobierno busca blindar a Manuel Adorni tras la polémica por su declaración jurada

Respaldo político: la mesa política del Gobierno se reúne este jueves para ratificar el apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las objeciones de la oposición a su patrimonio. (Foto: Presidencia).

La mesa política del Gobierno se reunirá este jueves en la Casa Rosada con un objetivo central: blindar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la polémica por la presentación de su declaración jurada. El funcionario encabezará el encuentro junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio de los fuertes cuestionamientos de la oposición por su patrimonio.

De la reunión —diseñada por el entorno del presidente Javier Milei— participarán ministros, el asesor Santiago Caputo, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y los armadores Martín y «Lule» Menem. La estrategia oficial de defensa se estructurará sobre dos ejes discursivos claros: sostener que Adorni «no robó» y apuntar de forma directa contra el periodismo que difundió detalles sobre sus bienes, gastos y su situación fiscal ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Desde Balcarce 50 insisten en que el jefe de Gabinete cumplió formalmente con los plazos ante la Oficina Anticorrupción y que la causa judicial deberá sustentarse en documentación concreta. Fuentes cercanas al Presidente aseguran que para el mandatario el tema está «terminado» y no se descarta un fuerte respaldo público del propio Milei, similar al gesto brindado semanas atrás al diputado José Luis Espert ante sus complicaciones en la Justicia.

Bienes, gastos y ARCA: la estrategia del Gobierno para defender a Adorni

El oficialismo busca dejar atrás los cuestionamientos patrimoniales para redireccionar la agenda pública hacia las reformas de fondo. Con ese norte, la reunión de la mesa política servirá para revisar los números, el «poroteo» de votos y el cronograma parlamentario para lo que resta del mes.

Pese a que la actividad en el Congreso ingresará en un bache virtual debido al inicio del Mundial de Fútbol, en el Ejecutivo analizan convocar a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo 24 de junio. El gran objetivo de esa jornada será avanzar con la aprobación del denominado «super-RIGI», una herramienta considerada indispensable por el equipo económico para consolidar las inversiones del resto del mandato.

Como antesala de esta negociación, Karina Milei encabezó el lunes por la noche una cena de camaradería con el bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA). Si bien en la cita no se desmenuzó la letra chica de los proyectos, la conducción partidaria buscó cohesionar las filas internas y alinear a la bancada bajo la consigna de trabajar desde ahora en el proyecto de reelección presidencial.

El debate por el «super-RIGI» en Diputados y el factor del Mundial 2026

En los despachos oficiales no ocultan su expectativa de que el inicio de la cita mundialista este mismo jueves actúe como un atenuante de la presión mediática sobre el jefe de Gabinete. El oficialismo confía en que la competencia deportiva absorberá la atención de la opinión pública durante las próximas semanas.

Ese repliegue del interés general sobre la arena política le otorgará al Gobierno el margen necesario para que Adorni recupere el alto perfil que supo cultivar y para que el Ejecutivo retome las negociaciones de pasillo en el Congreso, indispensables para destrabar las reformas pendientes.